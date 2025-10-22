Feriados de noviembre 2025: el calendario oficial y cuándo podrás disfrutar del próximo finde largo

Luego del último fin de semana largo registrado en octubre que respondió al Día de la Diversidad Cultural, el calendario oficial marcó un próximo feriado para el mes de noviembre que les dará otra oportunidad a los argentinos para tomarse unos días de descanso. Anotá las fechas.

Feriado en noviembre 2025: las fechas claves

El Gobierno de Javier Milei decretó cambios en el calendario oficial donde autorizó el traslado de feriados nacionales que caen en sábado o domingo al lunes siguiente o al viernes previo, generando así fines de semanas largos.

El próximo 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Como es un feriado de tipo trasladable, este 2025 se resolvió pasarlo del jueves 20 al lunes 24. Además se agregó el viernes 21 como día no laborable con fines turísticos.

De esta forma, un grupo podrá disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Del sábado 22 al lunes 24 de noviembre.

Mientras que el otro grupo compuesto por trabajadores del sector educativo, estatal y bancario, gozarán de cuatro días para descansar por el día no laborable turístico que se les suma: