Feria Municipal del Libro en Viedma: tres días de lectura, charlas, arte y actividades para toda la familia
Con una programación diversa que incluye conferencias, talleres, narraciones y arte en vivo, la feria será el epicentro cultural de la ciudad por tres días.
Viedma se prepara para vivir tres días de literatura, arte y encuentros comunitarios con la decimoquinta Feria Municipal del Libro, que se realizará del 14 al 16 de noviembre en el Centro Municipal de Cultura. Bajo el lema «Lecturas colectivas: la memoria se define en comunidad», la feria reunirá a escritores nacionales y locales, talleres, espectáculos y actividades abiertas a todos los públicos.
Aunque la inauguración oficial está prevista para el viernes 14, las actividades comenzarán un día antes, el jueves 13 de noviembre, con una agenda académica y profesional abierta al público.
Actividades destacadas de la Feria del Libro en Viedma
- Primera Jornada de Literatura y Cultura Gótica (organizada por la Universidad Nacional del Comahue).
- Primera Jornada «Derroteros Literarios para pensar Latinoamérica y la Comarca«.
- Segunda Jornada Regional de Profesionales de la Información, destinada a bibliotecarios, museólogos y archivistas de la región (inscripción previa en jornadabibliotecasviedma@gmail.com).
Desde charlas hasta espectáculos: lo que no te podés perder durante la feria
La inauguración oficial será el viernes 14 de noviembre, y desde esa fecha hasta el domingo 16 se podrán disfrutar de:
- Presentaciones de libros de más de 30 títulos de escritores nacionales como Martín Kohan, Cecilia Ce, Ricardo Forster y María Virginia Godoy (Señorita Bimbo).
- Participación de más de 40 escritores locales y regionales.
- Obras de teatro y espectáculos musicales en vivo.
- Talleres de formación en diferentes áreas literarias.
- Narraciones para escuelas y familias.
- Venta y exposición de libros.
Entre las actividades especiales se destaca la instalación artística «Mundo Mágico: Crisálida y Semilla«, a cargo de la artista plástica Hadita Mercado. Este espacio invita a las escuelas de la región a participar activamente.
El evento es organizado por la Municipalidad de Viedma y ha sido consolidado como una política pública cultural, con entrada libre y gratuita.
