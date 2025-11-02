Feria Municipal del Libro en Viedma: tres días de lectura, charlas, arte y actividades para toda la familia

Viedma se prepara para vivir tres días de literatura, arte y encuentros comunitarios con la decimoquinta Feria Municipal del Libro, que se realizará del 14 al 16 de noviembre en el Centro Municipal de Cultura. Bajo el lema «Lecturas colectivas: la memoria se define en comunidad», la feria reunirá a escritores nacionales y locales, talleres, espectáculos y actividades abiertas a todos los públicos.

Aunque la inauguración oficial está prevista para el viernes 14, las actividades comenzarán un día antes, el jueves 13 de noviembre, con una agenda académica y profesional abierta al público.

Actividades destacadas de la Feria del Libro en Viedma

Primera Jornada de Literatura y Cultura Gótica (organizada por la Universidad Nacional del Comahue).

(organizada por la Universidad Nacional del Comahue). Primera Jornada «Derroteros Literarios para pensar Latinoamérica y la Comarca «.

«. Segunda Jornada Regional de Profesionales de la Información, destinada a bibliotecarios, museólogos y archivistas de la región (inscripción previa en jornadabibliotecasviedma@gmail.com).

Desde charlas hasta espectáculos: lo que no te podés perder durante la feria

La inauguración oficial será el viernes 14 de noviembre, y desde esa fecha hasta el domingo 16 se podrán disfrutar de:

Presentaciones de libros de más de 30 títulos de escritores nacionales como Martín Kohan, Cecilia Ce, Ricardo Forster y María Virginia Godoy (Señorita Bimbo) .

de más de de escritores nacionales como y . Participación de más de 40 escritores locales y regionales .

. Obras de teatro y espectáculos musicales en vivo.

y en vivo. Talleres de formación en diferentes áreas literarias.

en diferentes áreas literarias. Narraciones para escuelas y familias .

. Venta y exposición de libros.

Entre las actividades especiales se destaca la instalación artística «Mundo Mágico: Crisálida y Semilla«, a cargo de la artista plástica Hadita Mercado. Este espacio invita a las escuelas de la región a participar activamente.

El evento es organizado por la Municipalidad de Viedma y ha sido consolidado como una política pública cultural, con entrada libre y gratuita.