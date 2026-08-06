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Estado de rutas en Neuquén por el temporal: restringen la circulación de camiones y colectivos

Desde Vialidad Nacional explicaron que la medida tiene carácter preventivo debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan la región.

Redacción

Por Redacción

Restricciones en rutas neuquinas. Foto: Vialidad Nacional.

Restricciones en rutas neuquinas. Foto: Vialidad Nacional.

Vialidad Nacional dispuso una restricción preventiva para la circulación del transporte de carga y del transporte de pasajeros en distintos tramos de rutas nacionales de Neuquén debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a la provincia.

La medida comenzará a regir desde las 22 de este jueves 6 de agosto hasta las 7 del viernes 7 de agosto, con el objetivo de reducir riesgos para los usuarios y optimizar las tareas operativas ante el temporal.

Las rutas alcanzadas por la restricción

La restricción afectará a los siguientes corredores:

  • Ruta Nacional 40: entre Junín de los Andes y Chos Malal.
  • Ruta Nacional 237: entre Piedra del Águila y el empalme con la Ruta Nacional 40.
  • Ruta Nacional 22: entre Cutral Co y Zapala.

Desde Vialidad Nacional explicaron que la medida tiene carácter preventivo debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan la región, con nevadas, bajas temperaturas y la posible formación de hielo sobre la calzada.

Piden respetar las indicaciones y portar cadenas

El organismo solicitó a los conductores respetar las indicaciones del personal que trabaja sobre las rutas y recordó que es obligatoria la portación de cadenas físicas para circular por los sectores afectados.

Asimismo, recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender cualquier viaje, ya que las condiciones meteorológicas podrían modificar la transitabilidad en las próximas horas.


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Ruta 22

Ruta 237

Ruta 40

Vialidad Nacional dispuso una restricción preventiva para la circulación del transporte de carga y del transporte de pasajeros en distintos tramos de rutas nacionales de Neuquén debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a la provincia.

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