Instagram tiene problemas, no te suspendieron la cuenta

Instagram presenta este lunes por la mañana fallas en su funcionamiento, que se visibilizan cuando los usuarios intentan ingresar a la app y no pueden conseguirlo. La red social informó que está investigando el tema y pidió «disculpas por las molestias».

«Sabemos que algunos usuarios tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias», confirmó Instagram en su cuenta de Twitter.

Usuarios de la aplicación también se quejaron en Twitter de haber perdido una cantidad considerable de seguidores en pocos minutos, mientras otras personas reclamaron que les había aparecido un cartel que decía que su cuenta había sido suspendida.

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown