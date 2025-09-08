Instituto Vaca Muerta: cómo serán las capacitaciones para la formación de profesionales en Neuquén

La Municipalidad de Neuquén inaugurará el 12 de septiembre 2025 una segunda nave del Polo Científico-Tecnológico. El acuerdo permite destinar un espacio de 2.800 metros cuadrados al funcionamiento del Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta, una propuesta educativa destinada a la formación de profesionales para el sector petrolero impulsada por la Fundación YPF.

Como parte de este desarrollo, el intendente Mariano Gaido, el gobernador Rolando Figueroa y el presidente de YPF, Horacio Marín, firmaron un convenio en Buenos Aires, en el marco de Argentina Oil & Gas Expo 2025. Los detalles en esta nota.

Instituto Vaca Muerta, una propuesta destinada a la formación de profesionales

El convenio busca fortalecer el conocimiento, y acompañar el crecimiento de Vaca Muerta, ya que se estima que para el año 2030 se necesiten alrededor de 17.000 nuevos puestos de trabajo. “El objetivo es que esos empleos sean para neuquinos y neuquinas, y que puedan formarse en la ciudad, con capacitaciones de calidad”, señaló el intendente Gaido.

En la nueva nave, que cuenta con cuatro plantas y con un puente a través del cual se comunica con la torre que ya está en funcionamiento, habrá aulas y espacios de capacitación vinculados al desarrollo energético.

El Polo ya cuenta con la presencia de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad de Flores (UFLO) y la Universidad Patagónica, además, más funcionará una escuela provincial de robótica.

También, se adelantó que pronto se comenzará la construcción de un tercer edificio, destinado a empresas tecnológicas locales.

Instituto Vaca Muerta en Neuquén: cómo serán las capacitaciones

El Instituto Vaca Muerta en Neuquén apunta a capacitar entre 2000 y 3000 personas por año en los perfiles técnicos más demandados por la industria, y su origen tiene que ver con una investigación que llevó a cabo la Fundación YPF. En el estudio se detectó que en los próximos 10 años se van a requerir más de 230 ocupaciones y 113 perfiles profesionales distintos en la cuenca neuquina.

Los cursos estarán organizados en módulos de tres meses y están pensados para perfiles como, estudiantes del último año de escuelas técnicas, trabajadores de la industria que quieran ampliar sus conocimientos, y personas sin experiencia previa que buscan una salida laboral.

En un principio, el foco inicial estará puesto en capacitar en perforación, fractura, producción y yacimiento digitales, y más adelante se sumarán nuevas propuestas educativas. Además, a pocos minutos de la capital, la IVM tendrá un pozo escuela, fundamental para brindar enseñanza de calidad.

Para diseñar al Instituto, YPF junto a otras operadoras viajaron a México, Canadá y Estados Unidos a observar cómo funcionan los principales centros de formación técnica de la industria energética.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, añadió que el 12 de septiembre también se lanzará un laboratorio de inteligencia artificial orientado al desarrollo de pymes. Recordó que el predio donde hoy se levantan las naves era anteriormente un basural.