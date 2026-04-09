CUD y pensiones 2026: qué necesitás saber sobre prórrogas y requisitos para recibir beneficios

El sistema de protección y derechos para personas con discapacidad en Argentina atraviesa una etapa de transición institucional. Con la reciente reconfiguración administrativa, la Secretaría de Discapacidad —organismo que asume las funciones de la anterior ANDIS— ha ratificado los lineamientos para la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y las Pensiones No Contributivas, buscando simplificar el acceso a los beneficios sin interrumpir la cobertura vigente.

Prórroga del Certificado Único de Discapacidad: ¿quiénes deben renovar ante la Secretaría de Discapacidad?

En un esfuerzo por evitar el colapso administrativo y garantizar la continuidad de derechos, se ha oficializado que los Certificados Únicos de Discapacidad con fecha de vencimiento original entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 han sido prorrogados automáticamente. Esta medida extiende su validez legal hasta la misma fecha, pero del año 2026.

Es fundamental distinguir que esta disposición no alcanza a todos por igual. Aquellos documentos cuya actualización estaba prevista para los años 2022, 2023 o 2024, y que no hayan realizado el trámite el año pasado, se encuentran fuera de la prórroga y deben iniciar la gestión de forma inmediata ante la Secretaría de Discapacidad.

El objetivo de esta segmentación es dar prioridad a los casos con mayor rezago administrativo.

CUD: requisitos y documentación técnica exigida por la Secretaría de Discapacidad

Para iniciar el trámite en este 2026, ya sea por primera vez o por vencimiento fuera de prórroga, la Secretaría de Discapacidad mantiene un protocolo estricto de evaluación interdisciplinaria. El proceso comienza en la plataforma oficial, donde el sistema genera un listado personalizado según el perfil del solicitante.

Los documentos ineludibles que solicita la Secretaría de Discapacidad incluyen:

Certificado médico actualizado : con una vigencia máxima de seis meses, detallando diagnóstico, estado funcional y complicaciones.

: con una vigencia máxima de seis meses, detallando diagnóstico, estado funcional y complicaciones. Estudios de respaldo : informes, imágenes o pruebas diagnósticas que den sustento técnico al pedido.

: informes, imágenes o pruebas diagnósticas que den sustento técnico al pedido. Acreditación de identidad: DNI original y copia con domicilio actualizado en la jurisdicción correspondiente.

Beneficios y asignaciones vinculadas al Certificado Único de Discapacidad

La obtención del Certificado Único de Discapacidad ante la Secretaría de Discapacidad no es un mero trámite formal, sino la llave de acceso a un ecosistema de protección social. Entre los beneficios más destacados se encuentran la cobertura del 100% en prestaciones de rehabilitación y medicación, y la gratuidad en el transporte público terrestre nacional.

Asimismo, el CUD es el requisito fundamental para gestionar las Pensiones No Contributivas ante ANSES y acceder a las asignaciones familiares específicas. La Secretaría de Discapacidad recuerda que el documento digital disponible en la app Mi Argentina posee la misma validez legal que el formato físico, facilitando trámites ante obras sociales y entes de control sin necesidad de portar el papel moneda.