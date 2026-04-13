ANSES abril 2026: fechas y montos de jubilaciones y pensiones con aumento y bono confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activa la segunda etapa de su esquema de pagos para abril 2026, integrando las actualizaciones dispuestas por la Resolución 74/2026. Durante esta semana, el foco de atención se centra en los jubilados con haberes mínimos y los titulares de asignaciones familiares que perciben sus ingresos de forma escalonada.

Tras el dato de inflación que rige la movilidad, el organismo previsional busca garantizar la fluidez en el cobro de jubilaciones y pensiones, asegurando que el refuerzo de ingresos llegue a los sectores de mayor vulnerabilidad.

Este cronograma, ordenado por la terminación del DNI, permite que el flujo de beneficiarios en las entidades bancarias sea constante y previsible durante toda la semana hábil.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: fechas de cobro del 13 al 17 de abril 2026

El calendario para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se despliega diariamente bajo la supervisión de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Para esta semana de abril 2026, las fechas de acreditación según el último número del documento son:

Lunes 13 de abril 2026 : DNI terminados en 1.

: DNI terminados en 1. Martes 14 de abril 2026 : DNI terminados en 2.

: DNI terminados en 2. Miércoles 15 de abril 2026 : DNI terminados en 3.

: DNI terminados en 3. Jueves 16 de abril 2026 : DNI terminados en 4.

: DNI terminados en 4. Viernes 17 de abril 2026: DNI terminados en 5.

Con la aplicación del aumento, el piso salarial para las jubilaciones y pensiones se estableció en $380.319,31.

No obstante, al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el monto final a cobrar para este grupo asciende a $450.319,31, según lo ratificado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Pensiones No Contributivas: cronograma y montos vigentes en jubilaciones y pensiones

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también forman parte del esquema prioritario de pagos dentro del universo de jubilaciones y pensiones gestionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Los beneficiarios de PNC por discapacidad y vejez percibirán un total de $336.223,52 (incluyendo el plus estatal). El cronograma para este sector se concentra en los primeros días de la semana:

Lunes 13 de abril 2026 : DNI terminados en 2 y 3.

: DNI terminados en 2 y 3. Martes 14 de abril 2026 : DNI terminados en 4 y 5.

: DNI terminados en 4 y 5. Miércoles 15 de abril 2026: DNI terminados en 6, 7, 8 y 9.

Asimismo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recuerda que las madres de siete hijos perciben un haber equivalente a la mínima, totalizando los mismos $450.319,31 que el resto de las jubilaciones y pensiones de base.

Los titulares pueden consultar sus liquidaciones detalladas a través de la plataforma Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social para verificar los conceptos acreditados.