Jubilaciones y pensiones: cómo designar a un apoderado ante la Anses en septiembre 2025

La Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó que los jubilados y pensionados pueden designar a un apoderado para tramitar o percibir su prestación en su nombre. Para ello, es necesario que sus datos y los de su grupo familiar estén registrados y actualizados en Mi Anses. Los detalles en esta nota.

Cómo designar a un apoderado ante la Anses en septiembre 2025

Los jubilados y pensionados de Anses pueden designar a un apoderado en septiembre 2025. Para ello, es necesario que sus datos y los de su grupo familiar estén registrados y actualizados en Mi Anses, para luego solicitar un turno y concurrir con DNI y la documentación correspondiente a la oficina más cercana al domicilio. Si el designado es un familiar, no es necesario el turno previo, explicó el organismo previsional.

“Puede ser apoderada cualquier persona mayor de 18 años que acredite vínculo de cónyuge, conviviente previsional, madre o padre, abuelo, bisabuelo, hijo, nieto, bisnieto, tío, primo, hermano, sobrino, yerno, nuera, madrastra, padrastro, suegro, hijastro o cuñado. Asimismo, puede nombrarse un representante especial por tiempo determinado cuando el titular se encuentre imposibilitado para movilizarse”, explicó el Gobierno Nacional.

Paralelamente, para realizar el cobro, los titulares pueden elegir también como apoderado a una entidad pública nacional, provincial o municipal; mutuales e instituciones de asistencia social; así como abogados y procuradores.

Meidiante un comunicado, la Anses detalló que en caso de residentes en el exterior, el poder puede otorgarse a un banco —que cuente con la opción giro al exterior— para cobro de la jubilación o pensión. Según el organismo, las entidades habilitadas son: Banco de la Nación Argentina, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Patagonia S.A., Credicoop Cooperativo Ltdo., Banco Piano S.A. y Banco Comafi S.A.