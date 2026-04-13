Inflación de marzo: cómo afectará a las Pensiones No Contributivas en mayo 2026

Inflación de marzo y Pensiones No Contributivas: el impacto del nuevo IPC en los haberes de mayo 2026.-

La expectativa por el dato de inflación de marzo 2026 se centra en su rol como variable de ajuste para el sistema previsional argentino, incluyendo a las Pensiones No Contributivas (PNC). De acuerdo con el esquema de movilidad vigente, el incremento de haberes para mayo 2026 se calcula en función del último registro del INDEC, buscando que los ingresos no pierdan terreno frente a la suba de precios generalizada.

En este contexto, las Pensiones No Contributivas (PNC) se preparan para una nueva actualización que, según las estimaciones del Banco Central y consultoras privadas, rondaría el 3%.

Este ajuste técnico es fundamental para las Pensiones No Contributivas, ya que sus montos están atados legalmente a la evolución de la jubilación mínima, garantizando una trazabilidad directa entre el costo de vida de marzo y la liquidación de haberes del próximo mes.

INDEC: cómo se calcula el aumento de las Pensiones No Contributivas con la inflación de marzo 2026

La publicación del INDEC este 14 de abril 2026 activará automáticamente la fórmula de movilidad para las Pensiones No Contributivas. Al tomar el dato de inflación de marzo 2026, el organismo previsional asegura que el rezago en la actualización sea de solo dos meses, tal como lo establece el marco normativo actual.

Para los titulares de las Pensiones No Contributivas, esto significa que si el IPC oficial confirma la proyección del 3%, el haber mensual base se elevará proporcionalmente.

La transparencia del INDEC en la medición de la canasta básica resulta, por tanto, el factor determinante para que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez mantengan su poder adquisitivo en un escenario económico dinámico como el de este 2026.

Pensiones No Contributivas: montos estimados tras el dato de inflación de marzo 2026

Con un porcentaje proyectado del 3% en la inflación de marzo 2026, los montos que liquidará ANSES para las Pensiones No Contributivas en mayo 2026 ya permiten realizar estimaciones precisas.

Según los criterios técnicos del INDEC, la actualización de las Pensiones No Contributivas quedaría configurada de la siguiente manera:

PNC por Invalidez y Vejez : el haber subiría a aproximadamente $274.210,23, alcanzando los $344.210,23 si se mantiene el bono de $70.000.

: el haber subiría a aproximadamente $274.210,23, alcanzando los $344.210,23 si se mantiene el bono de $70.000. PNC para Madres de Siete Hijos: al ser equivalente a una jubilación mínima, el monto ascendería a $391.728,89, totalizando $461.728,89 con el refuerzo previsional.

Es importante destacar que el bono extraordinario no se ajusta por la inflación de marzo 2026, por lo que su continuidad y valor dependen de una decisión administrativa del Gobierno Nacional, más allá de los datos estadísticos que brinde el INDEC sobre las Pensiones No Contributivas.