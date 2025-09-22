La Anses realiza operativos de atención en distintos puntos del país: cuándo estará en Neuquén y Río Negro

La Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que realiza operativos de atención en distintos puntos del país para recibir consultas y realizar trámites. ¿Cuándo y dónde atenderá en Neuquén y Río Negro?

Anses realizará operativos de atención en Neuquén y Río Negro

Quienes vivan en Neuquén y Río Negro y estén interesados en los operativos de atención que realiza Anses pueden acercarse a los puntos de atención con DNI y la documentación requerida para realizar gestiones, detalló el organismo.

En ese sentido, es posible consultar sobre la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de pago único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción), presentación del certificado escolar y Prestación por Desempleo.

También se puede pedir asesoría por la Tarifa Social, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una Obra Social, actualización de datos personales, entre otras, explicó el Gobierno Nacional.

Los días, horarios y ubicaciones por localidad o provincia se pueden consultar acá.

Anses y el trámite que todos deben hacer para poder jubilarse

El trámite de Anses que todos deben hacer para poder jubilarse es el reconocimiento de servicios, que certifica los aportes jubilatorios realizados por un trabajador en relación de dependencia o como autónomo, tanto en el ámbito nacional como provincial o municipal, con el objetivo de acreditar los aportes al momento de solicitar la jubilación.

Aunque es poco conocido, es esencial realizarlo, ya que, su objetivo es validar los años aportados que no aparecen registrados, ya sea por: errores administrativos, cambios de empleador, trabajos independientes o períodos anteriores al cruce de datos digital.