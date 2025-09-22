Calendario Anses: las prestaciones que cobran entre el lunes 22 y el viernes 26 de septiembre 2025

La Anses difundió el cronograma de pagos para la semana que va del lunes 22 al viernes 26 de septiembre 2025. Este mes las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen un aumento del 1,9 por ciento por la fórmula de movilidad vigente. Paralelamente, los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobrarán un bono de hasta 70 mil pesos. Los detalles en esta nota.

Calendario Anses: quiénes cobran entre el lunes 22 y el viernes 26 de septiembre 2025

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre.

DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre.

Asignaciones de Pago Único

Las asignaciones de matrimonio, adopción y nacimiento se pagan entre el 9 de septiembre y el 10 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los pagos se realizan entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre

Cómo consultar la historia laboral de Anses en septiembre 2025

La Anses recordó que es posible consultar la historia laboral en septiembre 2025. El trámite, que será útil al momento de solicitar la jubilación, se puede realizar sin necesidad de acercarse a una oficina. Los interesados deben ingresar a www.anses.gob.ar, apartado Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, e ir a la sección Trabajo, Consultar Historia Laboral. Esta gestión también puede llevarse a cabo a través de la app Mi Anses.