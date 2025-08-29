¿A cuánto llegará la jubilación mínima en septiembre 2025? Los jubilados y pensionados de Anses recibirán un nuevo aumento en sus haberes en septiembre 2025. En paralelo, el Gobierno Nacional confirmó que continuará entregando el bono de hasta 70 mil pesos. Los detalles en esta nota.

A cuánto llegará la jubilación mínima de Anses en septiembre 2025

El aumento de septiembre 2025 para los jubilados y pensionados de Anses se dará por la fórmula de movilidad vigente, que determina que los incrementos son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec de dos meses atrás. En septiembre 2025, rige el dato de inflación de julio 2025.

Aunque resta confirmación oficial, en el noveno mes del año se aplicará una suba del 1,9%. Paralelamente, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos. De esta manera, la jubilación mínima de Anses llegará a los 390.277,18 pesos en septiembre 2025. Esto se desprende de los $320.277,18 de haber con incremento y el bono de $70.000.

Jubilación mínima de Anses: cuándo se activa el pago en septiembre 2025

La Anses difundió el calendario de pagos a jubilados y pensionados para todo el 2025. De esta manera, mediante la Resolución 1091/2024, es posible conocer las fechas de cobro para septiembre.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

8 de septiembre: DNI terminados en 0.

9 de septiembre: DNI terminados en 1.

10 de septiembre: DNI terminados en 2.

11 de septiembre: DNI terminados en 3.

12 de septiembre: DNI terminados en 4.

15 de septiembre: DNI terminados en 5.

16 de septiembre: DNI terminados en 6.

17 de septiembre: DNI terminados en 7.

18 de septiembre: DNI terminados en 8.

19 de septiembre: DNI terminados en 9.