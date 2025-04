La mayoría de las empleadas domésticas no está registrada: cómo es el trámite ante ARCA

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) puso en números lo que todos conocen y ARCA monitorea, por ahora, sin actuar: ocho de cada 10 empleadas domésticas de Argentina no han sido registradas de manera formal.

Este nivel de clandestinidad en una oferta laboral de un rubro que comprende alrededor de 790 mil personas, en un 95% mujeres, se debe en gran parte al “desconocimiento” de muchos empleadores sobre la manera de proceder en el trámite que se necesita para poder formalizar a sus empleadas. Se trata de un proceso que debe realizar el empleador a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La mayoría de las empleadas domésticas no está registrada: los números

Noticias Argentinas señaló que con estas trabas burocráticas, se llegó al panorama de que, según Ecofeminita, un 78,4% de las empleadas domésticas no perciba descuento jubilatorio; un 72,6% no cuente con vacaciones pagas; un 71,4% no perciba aguinaldos; un 74,7% no reciba pago en caso de enfermedad y que un 78,0% no cuente con cobertura de salud mediante obra social.

Estén o no registradas, debe ser respetada la jornada de trabajo de 8 horas diarias o de 48 horas semanales, con un máximo de 9 horas por día. Durante la semana pueden distribuirse de manera desigual (más horas un día y menos otro), pero en ningún caso superar las 9 horas diarias de trabajo.

Cómo registrar a una empleada doméstica ante ARCA: el paso a paso

A continuación, el paso a paso para registrar a las empleadas domésticas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA):

–Obtener la clave fiscal–

Acceder al sistema de registro. Ingresar al portal de ARCA y seleccionar la opción «Simplificación Registral – Casas Particulares».

–Cargar los datos de la trabajadora–

Número de CUIL.

Nombre completo.

Fecha de nacimiento.

Domicilio.

Obra social (si no tiene una, se asignará la Obra Social del Personal de Casas Particulares).

CBU (si ya tiene cuenta bancaria)

–Definir las condiciones laborales–

Tipo de trabajo (limpieza, cuidado de personas, etc.).

Cantidad de horas semanales.

Modalidad de pago.

Fecha de inicio de la relación laboral.

–Confirmar y finalizar–

Verificar los datos ingresados y confirmar el registro. Luego, descargar la constancia de alta y realizar el pago del seguro de riesgos de trabajo (ART).

Este registro es obligatorio para garantizar los derechos laborales de la trabajadora, como aportes jubilatorios, obra social y licencias.