Cómo evitar perderse en Luján durante la visita del papa León XIV: los servicios que se pueden consultar desde PapApp
La aplicación es gratuita y fue creada por estudiantes para facilitar la movilidad de los fieles durante la visita del Sumo Pontífice. Ante la colapso de señal previsto por la multitud, la herramienta se presenta como una solución clave.
Falta poco para que el papa León XIV llegue a la Argentina y en el país se ultiman detalles para su histórica visita que convocará a miles de fieles, locales e internacionales. Ante la multitud esperada en puntos clave como Luján y el posible riesgo de que haya una saturación de señal, dos estudiantes desarrollaron una aplicación gratuita que permite a los visitantes orientarse incluso sin conexión a internet.
Cómo funciona PapApp, la aplicación que crearon por la visita de León XIV
PapApp es una aplicación creada exclusivamente para la visita del Papa a Luján. Sirve como una guía sin conexión que reúne mapas del recorrido oficial, accesos, cortes de calle, estacionamientos, puestos sanitarios, baños, vías peatonales y puntos de encuentro.
Lo más destacado es que funciona sin datos móviles o en zonas de red saturada, siempre que se descargue por Wi-Fi de manera previa. Se encuentra disponible gratis en App Store y Google Play en español, portugués e inglés.
¿Cómo funciona? El primer paso es instalarla en el celular u otro dispositivo móvil, idealmente días antes del 11 de noviembre, fecha programada para el arribo del Papa. Luego, solo hay que activar el GPS y marcar el lugar al que se desea ir.
La plataforma ofrece un mapa offline de Luján con el trazado urbano y las vías de llegada a la Basílica. A través de capas personalizadas, permite ubicar baños, centros de atención médica, puntos de agua y estacionamientos.
También incluye las secciones de:
- «Llevame a», que guía al usuario respetando los vallados y bloqueos del operativo de seguridad que estará activo ese día
- Emergencias con los números del SAME, Policía y Bomberos
- «Cronograma e Info» con el detalle de las actividades del papa León XIV
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