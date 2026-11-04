Cómo evitar perderse en Luján durante la visita del papa León XIV: los servicios que se pueden consultar desde PapApp

Falta poco para que el papa León XIV llegue a la Argentina y en el país se ultiman detalles para su histórica visita que convocará a miles de fieles, locales e internacionales. Ante la multitud esperada en puntos clave como Luján y el posible riesgo de que haya una saturación de señal, dos estudiantes desarrollaron una aplicación gratuita que permite a los visitantes orientarse incluso sin conexión a internet.

Cómo funciona PapApp, la aplicación que crearon por la visita de León XIV

PapApp es una aplicación creada exclusivamente para la visita del Papa a Luján. Sirve como una guía sin conexión que reúne mapas del recorrido oficial, accesos, cortes de calle, estacionamientos, puestos sanitarios, baños, vías peatonales y puntos de encuentro.

Lo más destacado es que funciona sin datos móviles o en zonas de red saturada, siempre que se descargue por Wi-Fi de manera previa. Se encuentra disponible gratis en App Store y Google Play en español, portugués e inglés.

¿Cómo funciona? El primer paso es instalarla en el celular u otro dispositivo móvil, idealmente días antes del 11 de noviembre, fecha programada para el arribo del Papa. Luego, solo hay que activar el GPS y marcar el lugar al que se desea ir.

La plataforma ofrece un mapa offline de Luján con el trazado urbano y las vías de llegada a la Basílica. A través de capas personalizadas, permite ubicar baños, centros de atención médica, puntos de agua y estacionamientos.

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