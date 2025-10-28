Llega la Noche de las Heladerías en noviembre 2025: descuentos, sabores y sorpresas en todo el país

Vuelve uno de los eventos más esperados por los fanáticos del helado artesanal. Se trata de la Noche de las Heladerías 2025, que se celebrará el jueves 13 de noviembre, desde las 19 horas, con promociones especiales en locales de todo el país. Los detalles en esta nota.

Noche de las Heladerías: un homenaje al helado artesanal

La Noche de las Heladerías, organizado por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), forma parte de la Semana del Helado Artesanal, una iniciativa que rinde homenaje a uno de los productos más queridos por los argentinos.

Durante esa jornada, las heladerías artesanales adheridas ofrecerán descuentos, 2×1, regalos y degustaciones gratuitas, además de sorpresas para disfrutar los sabores más clásicos y las nuevas creaciones de temporada.

La Noche de las Heladerías busca promover el consumo del auténtico helado artesanal, elaborado con ingredientes naturales, sin conservantes ni colorantes artificiales. También apunta a visibilizar el trabajo de los pequeños productores y emprendimientos familiares, que mantienen viva una tradición fundamental de la gastronomía argentina.

Noche de las Heladerías: dónde participar

En los próximos días, la asociación de helados artesanales publicará en su sitio web oficial y redes sociales la lista completa de heladerías participantes, junto con las promociones y beneficios disponibles en cada punto del país. Como en años anteriores, se espera una gran convocatoria, con locales decorados especialmente y propuestas exclusivas para celebrar una noche pensada para disfrutar, compartir y, sobre todo, saborear.

Con información de TN