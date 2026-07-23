Asesinaron a un ingeniero argentino en España: el atacante sospechaba que era el amante de su esposa

Asesinaron a un ingeniero argentino en España: el acusado sospechaba que era el amante de su esposa

Madrid, España, se convirtió en el escenario de un brutal crimen que tuvo cómo víctima a un ingeniero argentino. El joven fue hallado muerto en el departamento donde residía y si bien ocurrió hace poco más de una semana, el caso tomó mayor repercusión ahora que se cerró al caso al confirmar que el agresor era un hombre de 65 años que lo atacó tras sospechar que era el amante de su esposa.

Crimen de un argentino en España: el hecho y qué pasó con el atacante

Las autoridades locales confirmaron que el caso se dio por cerrado ya que descubrieron que el asesino identificado como Alberto Juan, un ingeniero español de 65 años, se quitó la vida 24 horas después de cometer el hecho.

Según la información brindada por medios españoles, el crimen ocurrió la mañana del 14 de julio cuando el principal sospechoso ingresó al domicilio que la víctima alquilaba en el barrio de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral, ubicada al norte de la capital de España.

La investigación policial determinó que el motivo del homicidio fue una obsesión vinculada a los celos: el atacante sospechaba que la víctima mantenía una relación sentimental con su esposa.

Si bien no se pudo determinar qué tipo de relación previa existía entre el atacante y el joven, las autoridades plantearon que el argentino conocía a quien terminó con su vida de 13 puñaladas, debido a que no hallaron indicios de que la puerta de entrada haya sido forzada. Tras haber entrado a la casa, se cree que ambos sostuvieron un enfrentamiento que culminó con el homicidio.

Crimen de un argentino en España: los detalles de la investigación

En la escena del crimen se encontraron restos de gas pimienta en las paredes, por ello los investigadores creen que el atacante lo había utilizado para evitar que la víctima pudiera defenderse. El argentino tenía un total de 13 puñaladas: en la espalda, el omóplato y el abdomen. Junto al cuerpo se encontraba el arma homicida.

El crimen fue descubierto luego de que una vecina alertara al portero del edificio por la presencia de un fuerte olor químico y este dio aviso a las autoridades.

Las cámaras de seguridad del condominio y los testimonios recogidos por la Policía nacional permitieron reconstruir el recorrido del presunto homicida. El testimonio del potero fue clave porque fue la única persona que vio salir al acusado tras concretar el ataque.

Alberto Juan, el asesino, fue captado después mientras subía a su vehículo y así reconstruyeron su recorrido hacia una de las residencias que compartía con su esposa de quien solo se supo que tenía aproximadamente unos 50 años. Fuentes cercanas a la investigación revelaron que la mujer contó que deseaba separarse y su marido sospechaba la existencia de una tercera persona en su vida. Aunque no se confirmó la supuesta infidelidad, las pesquisas corroboraron que la víctima y la mujer asistían al mismo gimnasio.

Al día siguiente del crimen, el 15 de julio, Alberto Juan se dirigió a la garganta del Charco de la Olla, en las inmediaciones de La Adrada, y allí se quitó la vida. Una pareja que paseaba por la zona declaró haberlo visto momentos antes del suceso y describió que tenía «muy mala cara».

Quién era el ingeniero argentino asesinado en España

El ingeniero argentino asesinado en España fue identificado como Facundo Rico. De acuerdo a la información personal que él mismo publicó en su perfil de LinkedIn, era un ingeniero especializado en Telecomunicaciones, que había optado por desarrollarse en el sector de las energías renovables.

También se constató que se había radicado en España hacía al menos 10 años. Además de haber adquirido experiencia laboral en empresas dedicadas a la energía solar y eólica, también llegó a desempeñarse como docente auxiliar en la Universidad Nacional de San Juan.