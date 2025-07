Luego del 9 de Julio, Día de la Independencia, cuántos feriados quedan en 2025

El presidente Javier Milei confirmó que el miércoles 9 de julio 2025, Día de la Independencia, se mantiene como feriado inamovible y descartó cualquier traslado que habilite un fin de semana largo. El Gobierno Nacional recordó que el Decreto 1027/2024 eliminó los feriados puente para 2025 y estableció solo tres días no laborables con fines turísticos: viernes 2 de mayo, viernes 15 de agosto y viernes 21 de noviembre.

El 9 de julio de 1816 se llevó a cabo la firma de la Declaración de la Independencia. El hecho tuvo lugar en el marco del Congreso de Tucumán. Allí se debatió sobre la necesidad de establecer una nueva nación independiente, que lograra cortar lazos con la monarquía española.

Cuándo será el próximo fin de semana largo de 2025

Julio 2025 solo dejará el feriado nacional por el Día de la Independencia. Este año caerá un miércoles y no se trasladará para un fin de semana largo. De esta manera, el próximo descanso prolongado llegará recién el viernes 15 de agosto 2025, día que fue incluido por el Gobierno Nacional como no laborable con fines turísticos con el objetivo de impulsar el turismo interno. Ese día, la administración pública no prestará servicios, mientras que en el sector privado la actividad dependerá de lo que defina cada empleador.

Los feriados que restan en 2025

Luego del 9 de Julio, Día de la independencia, los feriados que restan en 2025 son:

15 de agosto | Día no laborable con fines turísticos

17 de agosto | Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

12 de octubre | Día de la Diversidad Cultural

21 de noviembre | Día no laborable con fines turísticos

24 de noviembre | Día de la Soberanía Nacional

8 de diciembre | Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre | Navidad

Con información de NA