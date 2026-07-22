El Gobierno define los cambios en el Banco Central y Javier Milei prepara su presentación oficial

Actualmente, el proyecto económico más importante para Javier Milei es la reforma del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El presidente busca avanzar con la propuesta en el Congreso y, junto a su equipo técnico, ajusta los detalles del articulado que presentará la próxima semana para modificar la Carta Orgánica de la entidad.

Reforma del Banco Central: definiciones y presentación

El martes, la mesa política definió que la exposición que protagonizará Javier Milei tendrá lugar al regreso de su viaje a Lima (Perú) previsto para el 28 de julio. Tras cumplir con su compromiso internacional de asistir a la asunción presidencial Keiko Fujimori, el mandatario brindará detalles del proyecto en el que trabaja junto a los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, además del titular del organismo, Santiago Bausili.

Fuentes oficiales adelantaron que el formato de la presentación aún está en discusión, aunque en Casa Rosada hablan de la posibilidad de que sea transmitida por cadena nacional como cuando se informó el megadecreto de necesidad y urgencia 70/2023.

Javier Milei sostiene que deben eliminarse las múltiples misiones para concretar su objetivo en la preservación del valor de la moneda por ello ve necesario implementar cambios en la Carta Orgánica. La iniciativa va en línea con el nuevo paquete desregulatorio que prepara el Poder Ejecutivo y que contempla una reforma integral del Código Aduanero, cambios en el mercado inmobiliario y modificaciones en el régimen de cabotaje del transporte por agua entre puertos argentinos.

Con la mente puesta en el borrador, el presidente convocó el pasado lunes a la quinta de Olivos al equipo económico para tratar el tema. Del encuentro participaron Caputo, Sturzenegger, el viceministro de Economía, José Luis Daza, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

El plan del Gobierno es que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputados y sea discutido durante agosto. El oficialismo se mantiene optimista y aspira a conseguir los votos para su sanción, de lograrse le permitirá al Ejecutivo anotarse un triunfo de cara a la hoja de ruta de reformas que prepara para la segunda mitad del año.

Los ejes del proyecto de Javier Milei

Según explicó el mandatario, su plan se impulsó con el fin de reforzar la independencia del organismo monetario y modificar el funcionamiento vigente desde la reforma impulsada en 2012 durante la gestión de la expresidenta Cristina Kirchner.

Entre los ejes principales, destacó:

Único objetivo para el Banco Central: se establece como objetivo prioritario del BCRA, preservar el valor de la moneda. El Ejecutivo nacional pretende eliminar el esquema vigente que le asigna múltiples finalidades, tras considerar que eso debilitó la política monetaria y favoreció la inflación.

se establece como objetivo prioritario del BCRA, preservar el valor de la moneda. El Ejecutivo nacional pretende eliminar el esquema vigente que le asigna múltiples finalidades, tras considerar que eso debilitó la política monetaria y favoreció la inflación. Prohibición de financiar al Tesoro: el presidente quiere impedir que el Banco Central vuelva a asistir al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria. Considera que esa práctica fue una de las principales causas del proceso inflacionario de las últimas décadas.

el presidente quiere impedir que el Banco Central vuelva a asistir al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria. Considera que esa práctica fue una de las principales causas del proceso inflacionario de las últimas décadas. Mayor independencia: el proyecto busca blindar la autonomía del BCRA para reducir la influencia del Poder Ejecutivo sobre las decisiones de política monetaria.

el proyecto busca blindar la autonomía del BCRA para reducir la influencia del Poder Ejecutivo sobre las decisiones de política monetaria. Nuevos límites para la política monetaria : la reforma también apunta a restringir las herramientas que permitan expandir la base monetaria con fines fiscales. El objetivo es evitar que la emisión vuelva a utilizarse como mecanismo de financiamiento del Estado.

: la reforma también apunta a restringir las herramientas que permitan expandir la base monetaria con fines fiscales. El objetivo es evitar que la emisión vuelva a utilizarse como mecanismo de financiamiento del Estado. Cambiar el marco legal: Milei considera que la modificación de la Carta Orgánica constituye una condición necesaria para dar previsibilidad a largo plazo y evitar que futuras administraciones reviertan el rumbo económico mediante cambios discrecionales en la política monetaria.

Con información de Infobae y Noticias Argentinas