Patrullaban un balneario en Neuquén, identificaron a un hombre y descubrieron que lo buscaba la Justicia

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo en el sector del balneario Solalique, en la ciudad de Neuquén.

Un hombre que tenía un pedido de captura vigente fue demorado este martes en la ciudad de Neuquén durante un operativo preventivo realizado por efectivos del Departamento Seguridad Metropolitana en el sector del balneario Solalique, dentro de la jurisdicción de la comisaría 44.

El procedimiento se concretó mientras el personal policial realizaba recorridas de prevención e identificó al hombre para efectuar las verificaciones de rutina. Al consultar sus datos en los sistemas informáticos de la fuerza, los efectivos comprobaron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente dispuesto por la Justicia en el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Verificación en el sistema policial

Tras confirmar la medida judicial, los uniformados procedieron a su inmediata demora. De acuerdo con la información oficial, el hombre fue trasladado a la comisaría 44, donde quedó a disposición de la magistratura interviniente para continuar con las actuaciones correspondientes.

Fuentes policiales indicaron que el procedimiento se desarrolló durante las tareas habituales de patrullaje y control preventivo que se realizan en distintos sectores de la ciudad. La intervención permitió hacer efectiva la orden de captura vigente y poner al demorado a disposición de la Justicia.