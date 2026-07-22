La planta que resiste el frío, necesita muy poco riego y sorprende con sus flores en pleno invierno

Lo ideal es ubicarla en un lugar con media sombra o sol suave, especialmente en regiones donde el verano es muy caluroso. En zonas de clima frío también puede desarrollarse a pleno sol.

Durante el invierno, muchas plantas reducen su crecimiento y los jardines suelen perder color. Sin embargo, algunas especies desafían las bajas temperaturas y florecen precisamente en la época más fría del año.

Una de ellas es la bergenia (Bergenia cordifolia), una planta perenne originaria de Asia que se adaptó muy bien a distintas regiones del mundo gracias a su resistencia al frío y a su facilidad de cultivo. Sus hojas grandes, verdes y brillantes permanecen durante gran parte del año, mientras que sus flores en tonos rosados, fucsias o violáceos aparecen cuando todavía faltan varias semanas para la primavera.

¿Por qué la bergenia es ideal para jardines en zonas frías?

La bergenia es una de las plantas ornamentales más resistentes para cultivar en climas con inviernos marcados. Tolera las heladas sin inconvenientes y continúa ofreciendo un aspecto atractivo incluso cuando otras especies entran en reposo.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Resiste muy bien las bajas temperaturas y las heladas.

Necesita poco riego una vez que está establecida.

Es una planta perenne, por lo que vuelve a brotar cada año.

Florece entre fines del invierno y comienzos de la primavera.

Puede cultivarse tanto en canteros como en macetas.

Sus hojas también aportan valor ornamental durante todo el año.

Cuáles son los cuidados que necesita

La bergenia es una planta muy fácil de mantener y no requiere demasiadas atenciones.

Lo ideal es ubicarla en un lugar con media sombra o sol suave, especialmente en regiones donde el verano es muy caluroso. En zonas de clima frío también puede desarrollarse a pleno sol.

Prefiere suelos fértiles, con buen drenaje y ricos en materia orgánica. Aunque soporta distintos tipos de terreno, un suelo que no acumule agua favorecerá un crecimiento más saludable.

Cada cuánto hay que regarla

Una vez que la planta está bien establecida, los riegos pueden ser moderados.

Durante el invierno suele alcanzar con mantener el suelo apenas húmedo, mientras que en verano conviene aumentar la frecuencia si las temperaturas son elevadas o atraviesa períodos prolongados sin lluvias.

Como ocurre con muchas plantas ornamentales, el exceso de agua puede provocar problemas en las raíces, por lo que siempre es preferible evitar los encharcamientos.

Cuándo conviene podarla

La bergenia prácticamente no necesita poda.

Solo se recomienda retirar las hojas secas o dañadas y cortar los tallos florales cuando termina la floración. De esta manera, la planta concentra su energía en producir nuevos brotes para la temporada siguiente.

También es conveniente dividir las matas cada algunos años si crecieron demasiado, una tarea que además permite obtener nuevas plantas.

Una aliada para jardines de bajo mantenimiento

Además de su resistencia al frío, la bergenia es una excelente opción para quienes no disponen de mucho tiempo para cuidar el jardín. Su capacidad para adaptarse a distintas condiciones, su escasa demanda de agua y su llamativa floración la convierten en una de las especies más recomendadas para canteros, borduras, senderos o macetas.

Si el objetivo es sumar color durante los meses más fríos sin dedicar demasiados esfuerzos al mantenimiento, esta planta reúne todas las condiciones para convertirse en una gran aliada del jardín.