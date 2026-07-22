Un año de prisión para el capitán del barco que causó la muerte de Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena

A más de un año del trágico accidente náutico en las aguas de Miami que conmocionó al mundo del espectáculo argentino, la causa judicial dio un giro definitivo.

Yusiel López Insúa, el capitán de la remolcadora que embistió al velero donde navegaba Mila Yankelevich, se declaró culpable de homicidio involuntario por negligencia marítima ante un tribunal federal estadounidense.

Con este movimiento procesal, el imputado logró cerrar un acuerdo con la fiscalía para esquivar el juicio oral y recortar de manera drástica su escala penal. López Insúa enfrentaba una pena máxima de hasta 10 años de cárcel, pero tras admitir su responsabilidad directa en el choque ocurrido en la bahía de Biscayne, recibirá una condena de un año de prisión efectiva y seis meses de arresto domiciliario.

Celular al volante y sin vigía: las graves negligencias que causaron la tragedia

El acuerdo judicial sacó a la luz la cadena de imprudencias operativas que cometió el capitán durante la fatídica jornada de julio de 2025:

Uso del teléfono móvil: la investigación probó que el acusado estaba utilizando su celular mientras piloteaba la embarcación de gran porte.

la investigación probó que el acusado estaba utilizando su celular mientras piloteaba la embarcación de gran porte. Sin visión ni control: la remolcadora empujaba una barcaza que tapaba la visibilidad frontal de la ruta marítima.

la remolcadora empujaba una barcaza que tapaba la visibilidad frontal de la ruta marítima. Falta de personal: el capitán navegaba sin un vigía adecuado en la proa que le advirtiera sobre la presencia de embarcaciones menores.

A causa de esta combinación letal, la barcaza embistió de lleno y hundió al pequeño velero de la Miami Youth Sailing Foundation donde realizaban un campamento de verano. El impacto le costó la vida a Mila Yankelevich (7 años), a Erin Ko (13) y a Arielle Buchman (10).

La sentencia definitiva y el dolor del arrepentimiento

La lectura formal de la condena quedó programada para el próximo 13 de octubre.

Durante la última audiencia, a la que las familias de las víctimas prefirieron no asistir, el abogado defensor de López Insúa aseguró que su cliente está «profundamente arrepentido» y que aceptó la culpa para evitarles el proceso traumático de revivir el hecho en un debate público.

Mila era la hija menor de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, sobrina de la recordada Romina Yan y nieta de los productores Cris Morena y Gustavo Yankelevich. Su muerte reabrió una herida profundísima en la familia artística, que la despidió en redes recordándola como su «niña con alas y hadita feliz».