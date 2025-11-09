Mapa | Llega la Noche de las Heladerías: promos y dónde conseguirlas en Neuquén, Río Negro y Chubut

Los amantes del helado artesanal tendrán una cita imperdible este jueves 13 de noviembre con la novena edición de La Noche de las Heladerías. El evento, que se extenderá por todo el país, ofrecerá la clásica promoción de dos cuartos de kilo por el precio de uno en alrededor de 500 establecimientos adheridos. La iniciativa forma parte de la Semana del Helado Artesanal, que se desarrolla entre el 10 y el 16 de noviembre. Acá el detalle de lo que pasará en Neuquén, Río Negro y Chubut.

La propuesta es impulsada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) bajo el lema “El futuro es artesanal”. Además de las promociones, la semana incluirá diversas actividades como la presentación de un nuevo sabor exclusivo, espectáculos en vivo y acciones con fines solidarios.

El helado ocupa un lugar destacado en la gastronomía nacional, y esta semana busca rendir homenaje a esta pasión que une a los argentinos. La AFADHYA busca con estas actividades fortalecer el consumo del helado artesanal y difundir la calidad de sus productos.

Cuáles son los locales que se suman a la noche de las heladerías en Neuquén, Río Negro y Chubut

Para la región patagónica, el evento contará con la participación de varias heladerías que se suman a la promoción 2×1 en cuarto kilo. Es una oportunidad para que los vecinos de Neuquén, Río Negro y Chubut disfruten de los sabores artesanales a precios especiales.

En la provincia de Neuquén, los locales que participan son:

Heladerías Piré, con sede en Diagonal Alvear 29, en Neuquén Capital.

Amaretto, ubicado en Primeros Pobladores 176, en Centenario.



En Río Negro, los interesados podrán acercarse a:

Frineve, en Mariano Moreno 35, Cipolletti.

Finalmente, en la provincia de Chubut, las heladerías que se unen a la Noche de las Heladerías son:

Plaza Bitto Ice & Food, situado en Calle Juana Sosa Toledo N° 530, Comodoro Rivadavia.

La Gelateria, con dirección en Pellegrini 1172, Trelew.

El sabor del año: la innovación en la noche de las heladerías

Como ya es costumbre en cada edición, se presenta una creación inédita para el deleite del público. Este año, el sabor elegido es el Fruta D’Oro, una opción al agua elaborada a base de mango y banana, con lajas de chocolate blanco y un toque de ralladura de lima. Este helado estará disponible en las heladerías adheridas durante toda la semana.

Además, la entidad organizadora confirmó la realización de donaciones y acciones solidarias. Estas iniciativas beneficiarán a diversas entidades sin fines de lucro, entre las que se encuentran la Fundación Natalí Flexer, Casa Garrahan, el Comedor Los Piletones y la Casa del Teatro, reforzando el compromiso social del sector.