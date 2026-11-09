Buteler: “Hasta que se defina la fecha de elecciones, estamos en modo gestión”

El intendente de Cipolletti y presidente de Juntos Somos Río Negro, Rodrigo Buteler, aseguró que su partido está en modo gestión y que la fecha de la elección que defina el gobernador Alberto Weretilneck a nivel provincial, ordenará el esquema en los municipios. Indicó que hoy las campañas duran de 30 a 60 días y que esta situación está desgastando a María Emilia Soria, que ya lanzó su postulación. De la jefa comunal también dijo que el “el proyecto roquense hoy es pagar los sueldos en cuotas”.



En una entrevista con Río Negro, el intendente cipoleño abordó la última controversia política del espacio, que fue la que protagonizó el intendente de Bariloche, Walter Cortés, con declaraciones que dejaron dudas sobre su vínculo con el gobernador Weretilneck.



Buteler, que estuvo el fin de semana de las elecciones en la ciudad barilochense, buscó bajar el tono: sostuvo que la relación “estuvo bien, está bien y va a estar bien” y que los idas y vueltas fueron mediáticas, sin que en ningún momento estuviera “en duda o en riesgo” el vínculo.



Para el dirigente, el planteo de Cortés tiene más que ver con su forma de ser y con la dinámica de una alianza local que, según describió, terminó siendo más un juego de palabras que una diferencia de fondo. Admitió que son partidos distintos y que hay negociaciones, pero se mostró confiable en que el trabajo en conjunto continuará, algo que dijo percibir en sus charlas con ambos.



En Roca, la ciudad donde el oficialismo busca crecer, Buteler fue explícito: no hay candidato definido y la discusión no está sobre la mesa. Lo que sí planteó es una estrategia de apertura. Señaló que juntos está dispuesto a acordar con otros espacios, incluso acompañando y no encabezando, siempre que haya un proyecto de ciudad con identidad roquense y que pueda acoplarse al proyecto provincial.



La crítica a la gestión local fue directa: según Buteler, “el proyecto roquense actual hoy es pagar los sueldos en cuotas”. Frente a ese diagnóstico, el espacio apuesta a fortalecerse con la concejal Belén Bavastri y los legisladores que tiene, y a “tener músculo” de gestión provincial en la ciudad.



Sobre el legislador del PRO, Juan Martín, que está trabajando en su proyecto para ser candidato a intendente, evitó cerrar las puertas: dijo que ese espacio es “uno más” con el que se podría dialogar si comparte la mirada de ciudad.



También reconoció que, como pasa en todos los distritos, dirigentes de Juntos Somos Río Negro exploran nombres por si el partido decide ir con candidato propio. Aclaró que son sondeos informales de dirigentes locales, no ofrecimientos formales ni gestiones orgánicas del partido.



En la Provincia, para Buteler, el factor que ordenará todo es el cronograma electoral: de él depende quién va primero, si las elecciones locales van juntas o separadas y cuándo hay que definir. Hasta entonces, sostuvo, la consigna es “gestión, gestión, gestión”.



La lógica es también política: la buena gestión, afirmó, se traduce en resultados electorales. En ese marco destacó las obras viales como una de las prioridades, en particular la Ruta 22, cuyo traspaso a la provincia valoró como una decisión valiente del gobernador Alberto Weretilneck: “Un problema que no es nuestro, nos hacemos cargo”.



Buteler indicó que en Cipolletti, donde no existe proyecto ejecutivo para la Ruta 22 en su paso por la ciudad , y que el gobernador ya contrató al CFI para empezar a diseñarlo, con la mira puesta en el tráfico que genera Vaca Muerta.



En lo partidario, anticipó una reunión de mesa provincial con todos los presidentes de mesas locales el día 18 de noviembre y, en diciembre, un encuentro más grande del partido con el gobernador. Antes de eso, el partido ya hizo actividades en Roca y otras localidades, como la entrega de certificados a una mesa local.



Consultado sobre su propio futuro en Cipolletti, Buteler no habló de candidaturas. Dijo que la dirección está “recontraclara” y que ya nadie tiene dudas, aunque insistió en que el oficialismo sigue en modo gestión y que las definiciones corresponden al partido, con respeto a sus tiempos.



Su argumento fue también una crítica indirecta a la oposición: las campañas de hoy duran de 30 a 60 días, anticipar fórmulas corre el eje del debate y desgasta. Puso como ejemplo a María Emilia Soria, intendenta de Roca, que ya habló de su candidatura a gobernadora y de que el vicegobernador sería de Bariloche: “se apuró”, dijo, y le queda mucho tiempo por delante, con una gestión local complicada por el pago de sueldos y aguinaldos.