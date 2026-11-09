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AHORA | Emoción en Claypole: el papa León XIV llegó en el papamóvil al Cottolengo Don Orione
En medio de una ovación masiva y un fuerte despliegue de seguridad, el Sumo Pontífice desembarcó en la emblemática institución del sur bonaerense. El líder del Vaticano recorrerá las instalaciones para encontrarse cara a cara con los residentes, marcando un giro de máxima cercanía antes de partir hacia la misa en Palermo.
Tras dejar un fuerte mensaje político frente a Javier Milei en su primera jornada, el papa León XIV pone en marcha el segundo día de su histórica visita a la Argentina. Lejos del hermetismo de la Casa Rosada, este lunes el foco estará puesto en el contacto directo con la calle y el fervor popular.
Desde la madrugada, cientos de fieles acampan en un ambiente de máxima devoción en busca de un lugar cerca del líder del Vaticano. La llegada del Sumo Pontífice se da luego de casi 40 años sin visitas papales al país y desata una vigilia masiva tanto en el conurbano bonaerense como en la Ciudad de Buenos Aires.
Anoche, en el Palacio Libertad y ante la mirada del Gabinete nacional, el Papa bajó una línea contundente: pidió «reconocer al que piensa distinto», exigió una economía «al servicio de las personas» y reclamó fijar límites en el ejercicio del poder. Hoy, la agenda cruzará la asistencia social con la masividad de la fe.
Seguí el minuto a minuto de la visita del papa León XIV este lunes 9 de noviembre
El papa León llegó a Claypole
El líder del Vaticano recorrerá el establecimiento para encontrarse cara a cara con los residentes y el personal de servicio. Una vez concluida esta parada de profundo peso emocional, la cápsula oficial deberá trasladarlo a toda velocidad hacia el Monumento a los Españoles en Palermo, donde lo espera el masivo desafío de la misa central a cielo abierto.
Camino a Claypole: el papa León XIV inicia su agenda con gran expectativa en el Cottolengo
En exclusiva, Diario RÍO NEGRO desde el Cottolengo
Vigilia en el conurbano: calles cortadas y pantallas gigantes a la espera del Papa en Claypole
Para contener el arribo masivo de fieles y garantizar la seguridad del evento, el municipio y las fuerzas policiales desplegaron un fuerte operativo logístico en todo el barrio.
Una multitud copa Palermo con banderas de todo latinoamérica para escuchar al Papa
Con el correr de las horas, la vigilia nocturna se transformó en una auténtica marea humana. Para evitar desbordes y organizar a la multitud, las fuerzas de seguridad ya canalizan el ingreso constante de peregrinos a través de los ocho accesos peatonales habilitados en el perímetro de Palermo.
De Claypole a Palermo: la maratónica agenda del papa León XIV para este lunes
El cronograma minuto a minuto:
> 09:00 – Cottolengo Don Orione (Claypole): Encuentro social con residentes y personal de servicio.
>11:30 – Monumento a los Españoles: Celebración de la histórica misa multitudinaria en Palermo.
>16:10 – UCA (Puerto Madero): Reunión clave con representantes del mundo del trabajo.
>17:30 – Palacio San Martín: Diálogo ecuménico con líderes de distintas tradiciones religiosas.
>18:45 – Catedral Metropolitana: Vísperas junto al Episcopado argentino.
>19:45 – Arzobispado porteño: Cena privada con los obispos para cerrar la jornada.
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