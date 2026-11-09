AHORA | Emoción en Claypole: el papa León XIV llegó en el papamóvil al Cottolengo Don Orione

Tras dejar un fuerte mensaje político frente a Javier Milei en su primera jornada, el papa León XIV pone en marcha el segundo día de su histórica visita a la Argentina. Lejos del hermetismo de la Casa Rosada, este lunes el foco estará puesto en el contacto directo con la calle y el fervor popular.

Desde la madrugada, cientos de fieles acampan en un ambiente de máxima devoción en busca de un lugar cerca del líder del Vaticano. La llegada del Sumo Pontífice se da luego de casi 40 años sin visitas papales al país y desata una vigilia masiva tanto en el conurbano bonaerense como en la Ciudad de Buenos Aires.

Anoche, en el Palacio Libertad y ante la mirada del Gabinete nacional, el Papa bajó una línea contundente: pidió «reconocer al que piensa distinto», exigió una economía «al servicio de las personas» y reclamó fijar límites en el ejercicio del poder. Hoy, la agenda cruzará la asistencia social con la masividad de la fe.