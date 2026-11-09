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AHORA | Emoción en Claypole: el papa León XIV llegó en el papamóvil al Cottolengo Don Orione

En medio de una ovación masiva y un fuerte despliegue de seguridad, el Sumo Pontífice desembarcó en la emblemática institución del sur bonaerense. El líder del Vaticano recorrerá las instalaciones para encontrarse cara a cara con los residentes, marcando un giro de máxima cercanía antes de partir hacia la misa en Palermo.

Naira Torres Bel

Por Naira Torres Bel

El papa comienza su segunda día en Argentina. Foto: Clarín Fotografía.

El papa comienza su segunda día en Argentina. Foto: Clarín Fotografía.

Tras dejar un fuerte mensaje político frente a Javier Milei en su primera jornada, el papa León XIV pone en marcha el segundo día de su histórica visita a la Argentina. Lejos del hermetismo de la Casa Rosada, este lunes el foco estará puesto en el contacto directo con la calle y el fervor popular.

Desde la madrugada, cientos de fieles acampan en un ambiente de máxima devoción en busca de un lugar cerca del líder del Vaticano. La llegada del Sumo Pontífice se da luego de casi 40 años sin visitas papales al país y desata una vigilia masiva tanto en el conurbano bonaerense como en la Ciudad de Buenos Aires.

Anoche, en el Palacio Libertad y ante la mirada del Gabinete nacional, el Papa bajó una línea contundente: pidió «reconocer al que piensa distinto», exigió una economía «al servicio de las personas» y reclamó fijar límites en el ejercicio del poder. Hoy, la agenda cruzará la asistencia social con la masividad de la fe.

Seguí el minuto a minuto de la visita del papa León XIV este lunes 9 de noviembre

09/11 08:58

El papa León llegó a Claypole

En medio de una ovación cerrada y el cariño de miles de fieles, el papa León XIV pisó finalmente las instalaciones del Cottolengo Don Orione en Claypole. En el lugar, lo recibió Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.

El líder del Vaticano recorrerá el establecimiento para encontrarse cara a cara con los residentes y el personal de servicio. Una vez concluida esta parada de profundo peso emocional, la cápsula oficial deberá trasladarlo a toda velocidad hacia el Monumento a los Españoles en Palermo, donde lo espera el masivo desafío de la misa central a cielo abierto.
09/11 08:17

Camino a Claypole: el papa León XIV inicia su agenda con gran expectativa en el Cottolengo

Bajo un estricto operativo de seguridad y en medio del fervor popular, el papa León XIV ya se encuentra rumbo a Claypole para recorrer el histórico Cottolengo Don Orione. Esta parada marca el inicio oficial de su agenda de lunes, un giro radical en su visita donde el líder del Vaticano deja de lado los despachos políticos para enfocarse en la cercanía con los fieles y el abrazo directo a los sectores más vulnerables del conurbano bonaerense.

El papa León XIV dejó la nunciatura apostólica y ya viaja a Claypole.

09/11 07:57

En exclusiva, Diario RÍO NEGRO desde el Cottolengo

Santiago Sourigues, de Diario RÍO NEGRO, se encuentra dentro del Cottolengo Don Orione que el papa León XIV visitará en las próximas horas. En una recorrida que será exclusiva y sin cámaras, el Sumo Pontífice recorrerá las instalaciones y tendrá un primer acercamiento con los fieles. Mirá acá como es por dentro el lugar que visitará León.
09/11 07:53

Vigilia en el conurbano: calles cortadas y pantallas gigantes a la espera del Papa en Claypole

La expectativa ya desborda las calles del sur del conurbano bonaerense. A minutos de la llegada del papa León XIV al histórico Cottolengo Don Orione, una marea de familias colmó la avenida Lacaze para darle la bienvenida oficial al Sumo Pontífice.

Para contener el arribo masivo de fieles y garantizar la seguridad del evento, el municipio y las fuerzas policiales desplegaron un fuerte operativo logístico en todo el barrio.
09/11 07:22

Una multitud copa Palermo con banderas de todo latinoamérica para escuchar al Papa

Desde la madrugada, cientos de fieles desafiaron la intemperie y montaron un acampe en los alrededores del Monumento a los Españoles para asegurarse un lugar de privilegio en la misa multitudinaria prevista para las 11:30.

Con el correr de las horas, la vigilia nocturna se transformó en una auténtica marea humana. Para evitar desbordes y organizar a la multitud, las fuerzas de seguridad ya canalizan el ingreso constante de peregrinos a través de los ocho accesos peatonales habilitados en el perímetro de Palermo.
09/11 07:15

De Claypole a Palermo: la maratónica agenda del papa León XIV para este lunes

Tras la alta tensión política de su primer día, el papa León XIV encara una jornada maratónica que dejará atrás el protocolo de Estado para enfocarse en el contacto con los fieles, el termómetro social y el diálogo religioso.


El cronograma minuto a minuto:


> 09:00 – Cottolengo Don Orione (Claypole): Encuentro social con residentes y personal de servicio.

>11:30 – Monumento a los Españoles: Celebración de la histórica misa multitudinaria en Palermo.

>16:10 – UCA (Puerto Madero): Reunión clave con representantes del mundo del trabajo.

>17:30 – Palacio San Martín: Diálogo ecuménico con líderes de distintas tradiciones religiosas.

>18:45 – Catedral Metropolitana: Vísperas junto al Episcopado argentino.

>19:45 – Arzobispado porteño: Cena privada con los obispos para cerrar la jornada.
09/11 07:04

Bienvenidos y bienvenidas

Naira Torres Bel
Buenos días, mi nombre es Naira Torres Bel y les voy a estar acercando todas las novedades sobre la visita del papa León XIV a Argentina. Hoy comenzamos el día dos de su visita. Un día enfocado en el contacto con los fieles. No te pierdas ningún detalle.


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Tras dejar un fuerte mensaje político frente a Javier Milei en su primera jornada, el papa León XIV pone en marcha el segundo día de su histórica visita a la Argentina. Lejos del hermetismo de la Casa Rosada, este lunes el foco estará puesto en el contacto directo con la calle y el fervor popular.

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