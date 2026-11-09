A 20 años de la Ley, Río Negro apuesta por la ESI en todos los niveles educativos

A 20 años de la sanción de la Ley nacional de Educación Sexual Integral (ESI), el ministerio de Educación de Río Negro apuesta por la capacitación y la implementación de la normativa en todo el territorio.

«En un contexto en el que surgen otras perspectivas, nosotros sostenemos la ESI», afirmó Paula Quezada, coordinadora de Innovación e Investigación Educativa del ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro. La provincia organizó una jornada de talleres para docentes de todos los niveles, para actualizar las herramientas y debatir las problemáticas en torno al contenido de la ESI.

La normativa, sancionada a nivel nacional en octubre del 2006 y a la que Río Negro adhirió en 2008, establece el derecho de los estudiantes de todos los niveles educativos a recibir educación sexual integral en los establecimientos públicos, de gestión estatal y privada de todas las escuelas del país.

Desde el ministerio de Educación de Río Negro resaltaron la importancia de sostener la modalidad de educación integral que plantea la Ley «frente a otras perspectivas, como la educación emocional» y resaltaron que, ante el recorte de financiamiento a nivel nacional «la provincia asumió la responsabilidad y los recursos para implementarla».

«Es una política que atraviesa a todos los niveles, desde las primeras infancias hasta los insitutos de formación docente», definió Marcela Strahl, directora general de Educación de Río Negro, y recordó que, cuando empezaron a implementarla en la provincia, «era un tema que se abrodaba muy por fuera del espacio curricular«.

El 16 y 17 de noviembre el ministerio de Educación de Río Negro y la UNRN convocan a todos los docentes a sumarse a la jornada de ESI. Foto: Chino Leiva.

«Hace 20 años tuvimos cierta resistencia, por ejemplo de docentes que lo veían como un tema del ámbito de la biología, pero hoy se comprende el enfoque transversal», agregó Quezada y explicó: «nos permite transmitir información certera y segura ante tantos tabúes en relación a la sexualidad, pero también tratar problemáticas de salud mental, situaciones de abuso, de violencia y tantas otras que se naturalizan».

Según contaron las referentes, en Río Negro la planificación se aborda desde cada escuela, «siempre vinculando los temas de la currícula de cada materia con un saber relacionado a la ESI». Quezada remarcó que «la educación emocional plantea trabajar la emoción individual como responsabilidad de cada uno, la ESI en cambio entiende que la emocionalidad es condicionada por el contexto, y que es sólo un eje de todo un contenido más amplio».

«La ESI entiende que la emocionalidad es condicionada por el contexto, y que es sólo un eje de todo un contenido más amplio», señalaron las referentes de Educación de Río Negro. Foto: Chino Leiva.

En este sentido, Strahl enfatizó que el contenido «no está estrictamente vinculado a la educación sexual sino que es una integralidad sobre el cómo vincularse con un otro, sobre el respeto, los derechos. Es un abordaje que tiene que ver con la configuración de nuestro contexto social, y por eso constantemente se va aggiornando«.

Uno de los desafíos actuales de la ESI es el ámbito digital: «como docentes tenemos la mirada en la prevención y en los nuevos riesgos de los espacios digitales, las nuevas tecnologías, el uso de las redes sociales, y diversas cuestiones sobre las que hay que prestar atención», explicó Strahl.

Sin embargo, ambas remarcaron que a lo largo de la provincia «las problemáticas y la información va cambiando según las dudas y necesidades de cada grupo de estudiantes» y que «en cada materia se aplican contenidos de ESI».

El 16 y 17 de noviembre todos los docentes de Río Negro podrán participar de la jornada de formación centrada en ESI, donde habrá charlas, conferencias y mesas de experiencias pedagógicas. El encuentro se realiza en Viedma, en el polideportivo de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), pero cuenta con la posibilidad de participación virtual. Para la instancia presencial hay 250 cupos.

Más de 600 personas en el coloquio sobre ESI de la UNCO

En el marco de los 20 años de la sanción de la Ley, la Universidad Nacional del Comahue (Unco) también celebró con un encuentro en Bariloche, donde más de 600 docentes e investigadores se reunieron a debatir sobre educación, sexualidades y relaciones de género.

«Nos une el compromiso con la ESI. Seguir transformandola en un contexto donde los discursos de odio proliferan, pero también las acciones y las prácticas, como la agresión a las mujeres trans en Palermo, o el femicidio de Nancy Godoy», señaló a este diario Marina Copolechio, profesora e investigadora en el Instituto de Formación Docente Continua de Bariloche y en la Unco.

Más de 600 docentes e investigadores se reunieron a debatir sobre educación, sexualidades y relaciones de género en Bariloche, en la Universidad nacional del Comahue. Foto: Chino Leiva.

Durante los tres días del coloquio, que contó con la participación de referentes en la materia como Dora Barrancos y Graciela Morgade, hubo paneles, foros, talleres, un conversatorio, una ronda de poesía y mesas de experiencias, para compartir conclusiones que surgieron de investigaciones. En la convocatoria, se anotaron 160 trabajos para exponer y viajaron investigadoras desde Uruguay, Chile y Brasil para compartir sus propias experiencias.



