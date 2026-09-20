Alerta por viento, lluvia, nevadas y tormenta en la Patagonia y para 17 provincias en total: el mapa para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para este domingo 20 de septiembre para gran parte de la Patagonia. La advertencia es para 17 provincias de Argentina por viento, lluvia, nevadas y tormenta.

Conocé los puntos afectados por las condiciones del tiempo en la previa del Día de la Primavera.

Mapa con la alerta de la Patagonia por nevadas y viento

En Neuquén, Río Negro y Chubut hay una advertencia por nevadas y viento. «El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h. Hacia la noche del domingo habrá una rotación al sector sur, por lo que la región costera de Chubut y Rio Negro se verán afectadas por vientos con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h«, dijo el SMN.

En Chubut y Santa Cruz hay una alerta naranja por lluvias. «Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm en todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera local», señaló el organismo nacional.

Alerta por viento zonda y tormentas este domingo en 14 provincias este domingo

Por viento zonda hay una advertencia en Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja San Juan, y Mendoza.

En tanto, por tormentas hay una alerta en La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Córdoba, San Luis.

«El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños y fundamentalmente ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h», comunicó el SMN.