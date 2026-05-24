Necrológicas de hoy, domingo 24 de mayo de 2026

Sarmiento, Domingo Abrazamos a nuestra compañera María Sarmiento y familia en este triste momento. Equipo de Cuidados Paliativos HBR

SARMIENTO, DOMINGO JOSE Falleció en Neuquén el día 22 de Mayo a la edad de 87 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, serán inhumados a las 11:00hs. en el Cementerio Jardin Del Recuerdo. SERVICIO SOCIAL CALF.

Lozano, Luis Falleció en Neuquén a los 65 años. Luis, siempre estarás con nosotros después de tanta historia compartida. Recordaremos al buen tipo y al más correcto. Te vamos a extrañar, te fuiste muy pronto, amigo de todos. Acompañamos a tu hermosa familia. Tus amigos de la ENET N°1 promoción 1979, que siempre integraste con orgullo .

CASTRO SEPULVEDA, VICTOR GABRIEL Falleció en Cipolletti el día 22 de Mayo a la edad de 49 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados a las 18:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

SARMIENTO, DOMINGO CARLOS A GONZALEZ y MARTA FIRTUOSO, acompañan a Veronica, Sergio, Fausta y demás familiares, en estos dias que seran de recuerdo de un gran amigo.Siempre estará presente