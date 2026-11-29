Violeta de la Parra junto a su hija Agustina, con quien comparte el trabajo cotidiano en el restaurante Del Alto, un emprendimiento familiar con más de 60 años de historia.

A Violeta de la Parra su papá la bautizó en homenaje a la cantante chilena Violeta Parra y soñaba con que aprendiera a tocar la guitarra, como él. Pero la nena tenía otros planes. «Un día le dije que no quería ser ninguna cantante chilena ni tocar la guitarra», recuerda entre risas. La rebelión infantil no cambió su nombre, ni la historia familiar, pero dejó una anécdota que hoy cobra otro sentido: porque, aunque no siguió el camino de la música, continuó el legado familiar en el restaurante Del Alto.

En Andacollo, el apellido Parra está ligado desde hace décadas al comercio. Su papá, Juan Francisco Matus de la Parra, conocido por todos como Don Parra, fue uno de los primeros comerciantes del pueblo. Llegó desde Chile cuando era chico, y más tarde se instaló en el norte neuquino. Su mamá, Carmen Vázquez, vivía en Lileo. Allí se conocieron, se casaron, y después se trasladaron a Andacollo, donde construyeron una vida alrededor del trabajo.

Violeta habla de sus padres, quienes marcaron su historia y el camino que hoy continúa en el restaurante familiar Del Alto.

«Mi papá como comerciante tuvo muchos rubros y se desempeñó en distintas actividades. Nosotros somos seis hermanos y siempre crecimos vinculados al comercio», cuenta Violeta. El negocio familiar tiene más de 60 años. Su padre comenzó a trabajar con otras personas hasta que pudo establecerse en el lugar donde hoy funciona el emprendimiento. Allí tuvo un restaurante, una tienda, una carnicería y también fue el primer fotógrafo de la localidad.

Carmen era la cocinera y Violeta, mientras la miraba y la ayudaba, aprendió sobre sabores. Después de la muerte de su padre, en 2007, y de su madre, en 2012, decidió continuar con el trabajo. Hoy comparte esa tarea con su hija, Agustina de la Parra, con quien vive en la casa familiar. Agustina estudió en Las Ovejas, profesorado de Química. Actualmente trabaja como docente en Andacollo y Los Miches, pero siempre encuentra tiempo para dar una mano en el restaurante.

Hoy, al ingresar a Del Alto, el visitante encuentra un ambiente cálido y familiar, con mesas y sillas de madera, revestimientos del mismo material, una estructura de ladrillos y una pequeña colección de vinos. Sin grandes pretensiones, pero con personalidad, el comedor conserva el espíritu de un establecimiento que forma parte de la vida del pueblo desde hace más de seis décadas.

El comedor de Del Alto conserva un ambiente cálido y familiar, con una propuesta de cocina casera que recupera recetas y sabores de la familia Parra.

Violeta habla de sus hermanos y sobrinos con afecto. Es una familia numerosa, arraigada en el norte neuquino, donde conviven comerciantes, docentes y artistas. Ese vínculo también se refleja en el restaurante: la fachada, pintada con colores y flores, y algunos de los cuadros que decoran el lugar llevan la impronta de Nayara, una de sus sobrinas, artista plástica.

“El cuadro es una pintura de una sobrina que es artista plástica y el mural de afuera del restaurante también lo pintó ella. Aparece como Turca Said. Es muy buena, es excelente”, cuenta. En los trabajos también colaboraron sus hijas, otra de sus sobrinas y su hermana, que estudió en Bellas Artes.

La carta conserva el espíritu de la cocina casera. Hay milanesas «que no pueden faltar», guisos de lentejas, mondongo y arroz, además de bifes de chorizo, lomos, matambre a la pizza y empanadas de distintos sabores. Las de cebolla y roquefort son una de las especialidades que Violeta recomienda probar. En temporada también recupera preparaciones que hacía su mamá, como las humitas.

Comida casera y llena de sabor.

«Trato de hacer muchas comidas caseras. Todo lo que es la elaboración de las comidas lo hago yo», explica. En esa cocina conviven las recetas de todos los días con los sabores que forman parte de la memoria. No se trata solo de mantener abierto un negocio: también hay una historia que Violeta busca preservar en cada preparación.

Don Parra, el fotógrafo de Andacollo

Entre los recuerdos que guarda de su padre, la fotografía ocupa un lugar especial. Don Parra tenía su propio equipo para revelar imágenes y después compró una cámara Polaroid que permitía obtener fotografías instantáneas para documentos. La máquina se convirtió en un servicio importante para toda la zona.

Andacollo es el centro del departamento Minas y, por entonces, la gente llegaba desde localidades cercanas para sacarse una foto sin tener que viajar hasta Chos Malal, a unos 60 kilómetros. Venían de Los Miches, Lileo, Las Ovejas, Varvarco y Manzano Amargo. Algunos recorrían el camino a caballo, con sus hijos, y hacían un gran esfuerzo para llegar.

Don Parra fue uno de los primeros comerciantes de Andacollo y su primer fotógrafo.

«Mi papá trabajó muchísimo tiempo con eso», recuerda. La actividad terminó cuando dejó de conseguirse el rollo blanco y negro que utilizaba la cámara. Don Parra evaluó la posibilidad de comprar un equipo para fotografías en color, pero consideró que la inversión no sería rentable. Así, después de tantos años, dejó de ofrecer ese servicio.

Pero la afición por las imágenes también llegó a Violeta. Le gusta sacar fotografías. Desde el restaurante, ubicado frente a la oficina de informes turísticos, observa de cerca el movimiento de quienes llegan a conocer el pueblo y, a veces, sale a retratar el lugar donde nació.

Una mesa para recibir a quienes llegan al norte

En verano, sobre todo, el restaurante recibe turistas de distintos puntos del país y también extranjeros. Para Violeta, la atención es una parte central de la experiencia. «Uno siempre trata de dar lo mejor y, gracias a Dios, creo que lo estamos haciendo bien, porque siempre llega gente por recomendación de otros», dice.

Violeta heredó de su padre el gusto por la fotografía.

Desde Andacollo invita a quedarse y usar la localidad como punto de partida para recorrer el norte neuquino. Manzano Amargo y las lagunas de Epulauquen, que integran una reserva natural, son algunas de las alternativas que menciona, pero el tiempo no alcanza para enumerarlas a todas. También destaca que varias localidades cuentan con Hosterías provinciales, una posibilidad para organizar recorridos y conocer distintos rincones de la región.

«Yo los invito a que vengan a Andacollo y recorran la zona. Desde acá pueden ir a muchos lugares que son hermosos. Tenemos muchos lugares en el norte que vale la pena conocer», propone.

Violeta no aprendió a tocar la guitarra que su padre quería enseñarle. También siguió sus pasos como fotógrafa. Pero en la cocina encontró la verdadera forma de mantener viva esa historia: continuar el trabajo que empezó su familia y recibir a quienes llegan a Andacollo con una mesa servida, una sonrisa y los sabores de siempre.