El ascenso al Lanín no es para principiantes. Tener experiencia previa en montaña es una de las condiciones que recomienda el guía antes de intentar llegar a la cumbre. Fotos @alquimiaexpediciones.

El volcán Lanín es una de las montañas más reconocibles de la Patagonia. Su silueta cónica sobresale en la cordillera y atrae cada temporada a personas que buscan llegar a sus 3.776 metros de altura. La experiencia es tan exigente como emocionante, pero requiere preparación: intentar el ascenso sin entrenamiento puede convertir la aventura en una jornada difícil de sobrellevar.

Andrés Holzmann (@alquimiaexpediciones) es guía de trekking en cordillera y desde 1998 acompaña grupos hasta la cumbre con Alquimia Expediciones. Conoce de cerca las exigencias de la montaña y también los cambios que atraviesa la actividad. En diálogo con Río , cuenta cómo comenzó la temporada, qué condiciones hay que evaluar antes de subir y por qué la experiencia previa resulta fundamental.

El recorrido comienza en Tromen, en la base de la cara norte del volcán, a unos 1.200 metros de altura. Desde allí, la caminata hasta la zona de campamento demanda entre cuatro y cinco horas, según el ritmo del grupo y las condiciones del terreno.

El volcán Lanín, con sus 3.776 metros de altura, es uno de los desafíos de montaña más convocantes de la Patagonia.

En ese sector hay seis domos: algunos funcionan como dormitorios, otro como cocina y uno como comedor, equipado con mesas y bancos para compartir las comidas y descansar antes de la jornada más exigente. Después de una cena temprana llega el momento de dormir. La actividad comienza de madrugada: si las condiciones climáticas lo permiten, los grupos se levantan entre la 1.30 y las 2 para iniciar la caminata alrededor de las 3.

La subida hasta la cumbre puede demandar entre seis y ocho horas. Después queda el descenso, por lo que es fundamental contar con suficientes horas de luz para completar el regreso. Para Holzmann, la preparación física es determinante. No se trata solamente de tener resistencia para alcanzar los 3.776 metros, sino también de conservar energía para bajar.

«El objetivo no es la cumbre. La cumbre es parte de toda la experiencia de montaña que ofrecemos. Lo importante es volver a casa contentos, felices de haber disfrutado dos días en la montaña», sostuvo.

El ritmo es tranquilo, con paradas para recuperar fuerzas.

Cuál es la mejor época para subir al volcán Lanín

No existe un único momento ideal para realizar el ascenso. Aunque noviembre suele aparecer señalado como el mejor mes, Holzmann advierte que también puede presentar tormentas y condiciones que exigen un equipamiento específico. «En noviembre también hay muchas tormentas. Este año, con el fenómeno del superniño, hay más tormentas», explicó.

Además, durante ese mes la montaña puede conservar una importante cantidad de nieve, por lo que se necesita una buena bolsa de dormir, calzado adecuado y equipamiento de calidad. No contar con esos elementos puede comprometer la experiencia.

La elección depende del tipo de ascenso que se busque. Octubre y noviembre ofrecen una experiencia más cercana a las condiciones invernales, con nieve, uso de crampones y paisajes completamente blancos. Enero y febrero, en cambio, suelen presentar mejores condiciones climáticas, menos nieve y más sectores de pedrero.

«Si estás bien entrenado y te gusta caminar en la montaña durante el verano, enero y febrero es hermoso. Si querés hacer una experiencia más en la nieve, usar crampones y ver todo el paisaje nevado, octubre y noviembre son una opción», explicó.

Por qué el Lanín no es una montaña para principiantes

Más allá del mes elegido y del equipamiento, Holzmann insiste en una condición que considera indispensable: tener experiencia previa en la montaña.

En los últimos años, observa que el ascenso al Lanín adquirió una popularidad que muchas veces se traduce en el deseo de conseguir una fotografía en la cumbre, sin dimensionar el esfuerzo que implica llegar hasta allí.

«El Lanín se ha convertido un poco en una foto de Instagram, en la foto de la cumbre. La gente quiere hacerlo, pero es la primera vez: no ha ido a caminar ni a un mirador. Eso es un error. El Lanín no es para empezar a caminar», advirtió.

Por eso recomienda sumar experiencias antes de intentar el ascenso. No hace falta comenzar por una montaña determinada ni seguir un listado de recorridos: cualquier salida que permita familiarizarse con el terreno, las distancias y las exigencias de la actividad puede ser un primer paso.

La cumbre es un objetivo posible, pero no debería estar por encima de la seguridad. En una montaña que exige tanto esfuerzo físico y planificación, saber cuándo avanzar y cuándo regresar también forma parte de la experiencia.

Una temporada marcada por la nieve y una polémica

La temporada de ascensos al Lanín comenzó con complicaciones por las condiciones climáticas. Las intensas nevadas del invierno, incluso algunas tardías, dejaron una importante acumulación de nieve y volvieron más exigente el armado del campamento.

A ese escenario se sumó la decisión del Parque Nacional Lanín de exigir detector de víctimas de avalanchas (DVA), pala y sonda. Holzmann cuestiona la medida por considerar que no tuvo respaldo técnico y que se implementó sin capacitación. «El DVA es un elemento técnico que requiere capacitación para utilizarlo en caso de una avalancha. No alcanza con ponértelo y pensar que eso te va a salvar», advirtió.

La expedición se realiza en dos días y una noche.

También señaló que la disposición complicó a los prestadores porque se anunció antes de un fin de semana largo, cuando conseguir esos equipos en San Martín de los Andes era prácticamente imposible. Al 20 de noviembre, según indicó, la exigencia continuaba vigente.

Cuánto cuesta subir al Lanín y qué incluye la experiencia

Actualmente, una salida de dos días cuesta $750.000 por persona y se puede abonar en cuotas. El servicio incluye traslados, guías, equipo técnico, comidas y alojamiento en domos o carpas.

Los participantes deben llevar su equipo personal: botas, ropa impermeable, abrigo y mochila, entre otros elementos. Una de las novedades de esta temporada es que la empresa ofrece entregar la bolsa de dormir directamente en la zona de campamento

Información viajera

Se llega a la base por un camino de ripio a 60 kilómetros de la ciudad de Junín de los Andes.

Una salida de dos días cuesta $750.000 por persona y se puede abonar en cuotas.

El servicio incluye traslados, guías, equipo técnico, comidas y alojamiento.

Los participantes deben llevar su equipo personal: botas, ropa impermeable, abrigo y mochila, entre otros elementos. Una de las novedades de esta temporada es que la empresa ofrece entregar la bolsa de dormir en la zona de campamento.

Alquimia Expedicipones: https://alquimiaturismo.com.ar/



Andrés Holzmann es guía de trekking desde 1998 y acompaña grupos hasta la cumbre del Lanín con Alquimia Expediciones.

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