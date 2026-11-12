Protección solar: por qué ya no alcanza con elegir el FPS más alto

Elegir un protector solar no es solamente mirar el número de FPS y llevarse el más alto. La textura, la sensación que deja en la piel y los ingredientes de su fórmula también cuentan. Sobre todo cuando se trata de pieles sensibles, con rosácea, acné o dermatitis atópica.

Según los especialistas, hay una situación que se repite constantemente: pacientes que llegan con un protector solar que vieron en redes sociales, lo usan dos veces y lo dejan de lado porque finalmente su formulación no era la correcta para su piel.

Por eso, encontrar una fórmula que se adapte a cada persona es tan importante como el nivel de protección. «El mejor protector solar no es el que tenga el factor más alto, sino el que el paciente use y sostenga a lo largo del tiempo», señala Agustina Medina, dermatóloga.

La elección también depende de los hábitos. No necesita lo mismo alguien que trabaja al aire libre que una persona que pasa gran parte del día en una oficina. La ubicación geográfica, la época del año y las características de la piel también influyen.

Cuando se habla de protección solar, lo primero que aparece son los rayos ultravioleta. Sin embargo, no son los únicos que afectan la piel. La luz visible y la radiación infrarroja también intervienen y sus efectos se acumulan con el paso del tiempo.

Para hacerle frente a esto, las fórmulas incorporan cada vez más ingredientes que van más allá de los filtros solares. Antioxidantes, activos antiinflamatorios y componentes que ayudan a mantener la hidratación y fortalecer la barrera cutánea son parte de esta búsqueda.

Otra de las tendencias es sumar más funciones en un solo producto. La idea es que, además de proteger del sol, el protector pueda aportar hidratación y ayudar a cuidar la barrera de la piel, sin necesidad de agregar tantos pasos a la rutina.

Así CeraVe presentó su primera línea de protectores solares en el país, con opciones para rostro y cuerpo y distintas terminaciones. Entre las alternativas hay protectores fluidos con acabado toque seco, pensados para quienes prefieren evitar el brillo, y otros con efecto hidratante y luminoso. También incluye lociones corporales con FPS 30 y 50+.

Las fórmulas contienen ceramidas, un ingrediente que ayuda a fortalecer la barrera cutánea, además de otros componentes hidratantes y antioxidantes.

Cómo incorporar el protector solar a la rutina de mañana

Para pieles grasas o con tendencia al acné:

Limpieza: comenzar con el Limpiador Facial Espumoso CeraVe. Protección corporal: aplicar la Loción Protectora Invisible Hidratante CeraVe FPS 30 o FPS 50+. Protección facial: finalizar con el Fluido Protector Invisible Oil Control CeraVe FPS 50+, de acabado toque seco.

Para pieles con tendencia a la atopía: