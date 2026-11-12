Comienza la Convención de Bariloche: los temas prioritarios del oficialismo para reformar la Carta Orgánica

Los convencionales constituyentes electos en Bariloche recibirán hoy su certificado y de inmediato tendrán la primera sesión de cara a la reforma de la Carta Orgánica Municipal que tendrá como eje la agenda de temas del oficialismo, que llega con una cómoda mayoría, con ocho de las 15 bancas.

La abogada Yanina Sánchez, que ayer presentó la renuncia a la asesoría letrada del Municipio, presidirá la Convención a partir de hoy y será la encargada de llevar la agenda del intendente Walter Cortés -y sus aliados de JSRN- a la mesa de discusión, con la premisa de buscar “consensos” en los temas, a pesar de tener mayoría para avanzar en los cambios.

Cerro Catedral y el basural en la agenda

Entre los temas que el oficialismo quiere marcar agenda hay dos que consideran “centrales”, según indicaron desde el equipo de trabajo de Sánchez: por un lado, se buscará incorporar de manera permanente lo que hoy es la disposición transitoria 18 referida al carácter inalienable del patrimonio del cerro Catedral como parte del municipio.

Por otro lado, incorporar la premisa del cuidado del ambiente y la necesidad del traslado del basural. No está claro cómo sería ese artículo, pero desde el oficialismo entienden que es prioritario.

También se incluirá la obligatoriedad de destinar un porcentaje del presupuesto municipal a la obra pública. En campaña se insistió con el 40% aunque ahora analizan en términos legales su viabilidad y la redacción final. De la mano, podría haber cambios en el Presupuesto Participativo, que está vigente y en la práctica desde hace varias gestiones municipales no funciona.

Los organismos de defensa de derechos, como la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Defensa del Consumidor, serían fusionados y lo mismo con varios entes de control, a excepción del que fiscaliza la concesión del cerro Catedral y del Emprotur.

Menos concejales y proporción de empleados por población

Se impulsará también una nueva integración del Concejo Deliberante con el “ideal” de llegar a 7 bancas. Para eso se debería cambiar la fórmula que hoy indica un representante cada 10.000 habitantes. Una exigencia también proporcional a la población sería para la planta de empleados municipales.

Para el Deliberante se buscará además delimitar las funciones a un carácter estrictamente legislativo y con plazos para el tratamiento de los proyectos que remita el Ejecutivo; y modificar la condición de residencia para ser electo, pasando de 3 años como es ahora a 10 años.

En el tema de los empleados municipales, el oficialismo quiere dejar establecido que rija la ley provincial del empleo público.

En el ámbito del Poder Ejecutivo el oficialismo no quiere cambiar los mandatos y mantendría una única reelección; no incorporaría el balotaje ni una fórmula con viceintendente.

Impulsará un cambio de denominación y plazo de función para los Juzgados de Faltas que pasarían a adoptar el modelo de CABA como Contralor de Faltas Municipal. Se mantendrá el cargo por concurso y los actuales jueces deberían revalidar el cargo, siempre dependiendo del Poder Ejecutivo.

Otro temas que se evalúa es incorporar una medida similar a los Decretos de Necesidad y Urgencia para que el intendente de turno pueda utilizar ante eventualidades ad referéndum del Concejo y clarificar la convocatoria de referéndums que pueden ser convocados por el intendente y hasta dos veces al año para temáticas de interés para la comunidad.