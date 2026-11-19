La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa (azúcar) en sangre. Se produce cuando el organismo no genera suficiente insulina o no logra utilizarla adecuadamente. Esta hormona permite que la glucosa ingrese a las células para ser utilizada como fuente de energía.

Aunque existen distintos tipos de diabetes, la tipo 2 es la más frecuente y puede desarrollarse de manera silenciosa durante años. Por eso, muchas personas desconocen que la tienen hasta que aparecen síntomas o se detecta mediante un control de rutina.

Los síntomas más frecuentes

Entre los más recurrentes se encuentran sed excesiva y boca seca, necesidad de orinar con mayor frecuencia, cansancio o falta de energía, visión borrosa, pérdida de peso sin causa aparente y aumento del apetito.

La presencia de estos síntomas no confirma por sí sola un diagnóstico, pero constituye un motivo para realizar una consulta médica. También es importante tener en cuenta que la diabetes tipo 2 puede no presentar señales evidentes.

La importancia de los controles

Los análisis de glucemia permiten conocer los niveles de glucosa en sangre y son una herramienta fundamental para la detección de la enfermedad. Según cada situación, el profesional de salud puede indicar una glucemia en ayunas, una hemoglobina glicosilada u otros estudios.

Los controles periódicos son especialmente importantes para quienes presentan factores de riesgo, como antecedentes familiares, sobrepeso, sedentarismo o antecedentes de diabetes gestacional.

Pequeños hábitos que hacen la diferencia

La prevención de la diabetes tipo 2 comienza con decisiones cotidianas. Mantener una alimentación variada y equilibrada, incorporar frutas y verduras, reducir el consumo de productos ultraprocesados, realizar actividad física de manera regular y evitar el tabaquismo son medidas que contribuyen a disminuir el riesgo.

La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada para los adultos, adaptados a las posibilidades y condiciones de cada persona.

En quienes ya tienen diabetes, sostener estos hábitos, cumplir con el tratamiento indicado y realizar los controles correspondientes ayuda a mantener la glucemia bajo control y prevenir complicaciones.

El rol del farmacéutico en el cuidado de la diabetes

El farmacéutico es un profesional de la salud que puede acompañar a las personas en el uso correcto de sus medicamentos, brindar orientación sobre su conservación, explicar el funcionamiento de los dispositivos de medición y reforzar la importancia de cumplir con los tratamientos.

La diabetes requiere un abordaje integral y un seguimiento profesional. No se trata solamente de controlar el azúcar en sangre, sino de cuidar la salud en su conjunto.

Pequeños cambios sostenidos en el tiempo pueden generar grandes beneficios. La prevención comienza con la información y el compromiso cotidiano con nuestra salud. Farmacias Global junto a vos.