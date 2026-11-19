Antonela Roccuzzo armó la valija para unos días en Perú y cada look tuvo su propio sello. Invitada por una reconocida firma de joyería, la empresaria recorrió Cusco y visitó Machu Picchu con estilismos relajados, donde los básicos se mezclaron con accesorios protagonistas y algunos guiños al paisaje andino. Pero fue su último look el que concentró todas las miradas: para una cena especial, dejó de lado el minimalismo y se animó a una estampa bien llamativa.

Looks de día

Para recorrer Cusco, eligió una combinación que funciona siempre: trench color visón, top blanco al cuerpo y jean azul recto. Las botas negras de cuero en punta sumaron un toque urbano, mientras que el bolso Chanel 25 de gamuza marrón chocolate aportó textura.

El detalle diferente fue un sombrero beige de ala ancha, con una cinta de guarda geométrica que sumó inspiración andina al conjunto.

En Machu Picchu, volvió a jugar con los básicos, esta vez en una paleta de blanco y negro. Llevó una remera negra ajustada con pantalón blanco de tiro alto y sumó una cartera de gamuza camel conflecos.

El sombrero negro de ala ancha volvió a ser uno de los grandes protagonistas. Cinturón negro, anteojos de sol y joyas de oro blanco con diamantes de la colección HardWear completaron el estilismo.

Noche de gala

Para despedir su estadía en Perú, Antonela cambió por completo el registro y apostó por un vestido de Etro con estampa Paisley. El diseño, ajustado al cuerpo, de mangas largas y terminación acampanada con volados, combinó tonos celeste, bordó y marrón con motivos florales y una trama jacquard de chenilla.

Una elección con mucho color y personalidad, lejos de los vestidos lisos que suele llevar para sus salidas nocturnas.

Los accesorios estuvieron a la altura: eligió una cartera de Hermès en negro, con flecos en el frente, y joyas de Tiffany. Esta vez, llevó un collar de eslabones de oro amarillo con perlas y turquesas, acompañado por aros al tono.

El pelo suelto y lacio y un maquillaje con sombras marrones, delineado negro y gloss nude terminaron de completar el look. “Cerrando unos días increíbles”, escribió junto a las fotos de su última noche.

Entre básicos infalibles, sombreros y una estampa que no pasó inadvertida, Antonela mostró distintas versiones de su estilo durante su paso por Per