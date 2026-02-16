Necrológicas de hoy, lunes 16 de febrero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, lunes 16 de febrero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Chiappori, Carlos Alberto
1940-2026Su hermano Rubén y sus sobrinos María Ruth, Lucas, Santiago y Guido participan su fallecimiento y elevan una oración al cielo para que dios lo bendiga y lo tenga en su santa gloria. Que descanses en paz Coco!
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar