Necrológicas de hoy, martes 14 de octubre de 2025

Las necrológicas del día de hoy, martes 14 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

MARIA MARTA PADIN

Fallecio el 13 de octubre 2020. Al cumplirse 5 años de tu partida, te recordamos con mucho amor. Tu Familia.

CLARA HAYDEE LOPEZ VDA. DE IBAÑEZ AZNAR

Siempre en nuestros corazones, vecina querida. Andrea y Silvina Rodriguez Dilucente y familias.EMPRESA DINIELLO

NIDIA ELCIRA RAJNERI VDA. DE MARCILLA

Falleció en General Roca a los 100 años. Sus hijos: Nidya, Horacio, Andrea y Marcelo. Sus nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación y posterior inhumación en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

OSCAR PELLIZA

Falleció en Cipolletti los 84 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos fueron trasladados a la Localidad de Cerro Policia para su despedida y posterior inhumación. Serv.Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES -TRASLADOS -SEPELIOS.

JORGE LUIS JELVES

Falleció en San Juan los 62 años de edad. Su hija Vanina, sus hermanos, su nieta y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda Roca 649 de General Roca y luego serán destinados a Cremacion. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRAS- LADOS -SEPELIOS.

MARCELINO FRANCISCO MANSO

Falleció en General Roca los 88 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Helios de Avda Roca 649 de General Roca recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA ServiciosSociales. CREMA- CIONES -TRASLADOS – SEPE- LIOS

NILDA RAQUEL LLANQUE

Falleció en General Roca los 64 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos fueron trasladados a la Localidad de Sierra Colorada para su despedida y posterior inhumación. Cobertura de IAPS. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRAS- LADOS-SEPELIOS.

Nidia Rajneri

Juan Villarruel y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este difícil momento

JORGE MARTIN HEIT

Falleció el 13/10/2025Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento del padre de nuestra compañera Mariana Heit, acompañándola a ella y a sus familiares en este difícil momento.

CLAUDIA MARTA TRAPAGA VDA. DE DELFANTE

Falleció en General Roca a los 70 años. Sus hijos: José Ignacio, Amalia, Celeste y Camila. Sus hijos políticos y nietos. Su hermana Emma y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes fueron inhumados previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

CLAUDIA MARTA TRAPAGA VDA. DE DELFANTE

Querida Claudia, hoy nos toca despedirte con mucho dolor, fuiste una gran persona y amiga junto a toda tu querida familia. María Estela, Alfredo e hijasEMPRESA DINIELLO

CLAUDIA MARTA TRAPAGA VDA. DE DELFANTE

Inmobiliaria Sátora acompaña a Emi y sobrinos en estos momentos de inmenso dolor. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque Las Fuentes.EMPRESA DINIELLO

