Necrológicas de hoy, martes 3 de febrero de 2026

Las necrológicas del día de hoy, martes 3 de febrero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Dillon de Paniceres, Beatriz

Con profundo pesar, desde la Comisión de Estudios Históricos Municipal, lamentamos el fallecimiento de la madre de Verónica Paniceres. Acompañamos a Verónica y toda su familia en este doloroso momento.

Dillon Vda de Paniceres, Delia

Fallecio en Gral Roca a los 91 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos fueron destinados a cremacion. Servicio Empresa Cueto y Cia. Servicios Sociales.

Flores, Victor

Falleció en Gral Roca a los 45 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos fueron trasladados a Bahia Blanca para su ihnumación. Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.

