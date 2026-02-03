Necrológicas de hoy, martes 3 de febrero de 2026

Dillon de Paniceres, Beatriz Con profundo pesar, desde la Comisión de Estudios Históricos Municipal, lamentamos el fallecimiento de la madre de Verónica Paniceres. Acompañamos a Verónica y toda su familia en este doloroso momento.

Dillon Vda de Paniceres, Delia Fallecio en Gral Roca a los 91 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos fueron destinados a cremacion. Servicio Empresa Cueto y Cia. Servicios Sociales.