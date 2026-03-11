Necrológicas de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

Falleció en la ciudad de General Roca a los 88 años. Su esposa e hijos comunican su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en cementerio local .

VILLARRUEL, JUAN

Falleció en Gral. Roca a los 98 años. Sus hijos Maria Luisa y Tomás, sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala » C» de Villegas 1045 fueron trasladados ayer al Cementerio Parque Las Fuentes para su CremaciónSERVICIO: EMPRESA DINIELLO