Necrológicas de hoy, miércoles 4 de octubre de 2023

Leopoldo Slawinski

Ing° Leopoldo Slawinski Falleció el 3 de Septiembre de 2023 «La vida no cuenta los pasos que has dado sino las huellas que has dejado»… Tu esposa y compañera de vida: Gladys Ramos, tus hijos Leopoldo, Alejo, Emanuel y flias. Te agradecen tu amor incondicional, tu generosidad, las enseñanzas de un maestro de la vida. Desde que saliste de tu tierra natal hasta que llegaste a este país que adoptaste y te adoptó… cada meta que te propusiste te la ganaste con esfuerzo, con ese tesón inquebrantable que te caracterizó… Cumpliste el más importante de tus sueños: formaste una familia, plantaste muchísimos árboles y escribiste libros. Supiste honrar la vida. Personas como vos jamás nos dejan, son eternas. Vas a estar con nosotros en cada lugar que vayamos, en cada acción que tomemos y en cada momento que vivamos.