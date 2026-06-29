El problema del gas: una oportunidad histórica que necesita decisiones a la altura del desafío

Argentina atraviesa un momento histórico en materia energética. El desarrollo de Vaca Muerta, especialmente el crecimiento de la producción de petróleo, ha generado un gas asociado que resultó más abundante y con mejores perspectivas de las que inicialmente se proyectaban.

Esto representa una oportunidad enorme para nuestro país: aumentar la producción, fortalecer las exportaciones, generar divisas y consolidar a la Argentina como un actor energético regional.

Pero esa oportunidad trae consigo un desafío central: que ese crecimiento productivo pueda transformarse en seguridad energética para los argentinos.

Porque no alcanza solamente con tener gas. Hace falta poder transportarlo, distribuirlo y generar las condiciones para que esa mayor oferta impacte finalmente en el mercado interno, en la industria y en tarifas más competitivas para los usuarios.

En los últimos años, cada situación de restricción de suministro generó un debate que suele concentrarse en el último eslabón de la cadena: las distribuidoras. Sin embargo, el sistema gasífero argentino es mucho más complejo y requiere analizar las decisiones estructurales que fueron tomadas —y las que fueron demoradas— a lo largo del tiempo.

El crecimiento de Vaca Muerta requería anticipadamente una ampliación de la capacidad de transporte. Durante el gobierno de Mauricio Macri no se tomó la decisión de avanzar con el gasoducto estratégico que esa expansión productiva necesitaba, lo que generó una demora en una obra fundamental para acompañar el desarrollo del recurso.

Posteriormente, durante el gobierno de Alberto Fernández, se impulsó la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra central para vincular la producción de Vaca Muerta con los grandes centros de consumo.

Pero la construcción del gasoducto era solamente una parte de la solución.

Para aumentar la capacidad efectiva de transporte era necesaria la instalación de plantas compresoras, la denominada «obra de potencia». Estas plantas permiten aumentar la presión del sistema y transportar mayor cantidad de gas utilizando la infraestructura existente.

Esa etapa era indispensable para que el gasoducto pudiera alcanzar todo su potencial. Sin embargo, el proceso de licitación de esa obra tuvo demoras: se retrasó la apertura de sobres y posteriormente también la adjudicación, provocando que esa ampliación de capacidad todavía no esté plenamente disponible en el momento en que el sistema más la necesita.

Cuando llega el invierno y aumenta fuertemente la demanda, el sistema debe recurrir a los mecanismos previstos para administrar la capacidad disponible.

En este punto es importante aclarar la situación de las estaciones de GNC: muchas cuentan con contratos interrumpibles, es decir, acuerdos que contemplan la posibilidad de restricción del suministro en determinados momentos para priorizar el abastecimiento residencial y de usuarios esenciales.

Por lo tanto, la interrupción de esos contratos no puede analizarse únicamente como una falla de una empresa distribuidora, sino como parte del funcionamiento de un sistema que administra recursos limitados en situaciones de alta demanda.

El debate de fondo no debería reducirse a buscar responsables en el último tramo de la cadena. También debe analizarse la planificación energética, la infraestructura de transporte y los tiempos de decisión del Estado.

Pero también existe otro aspecto que debe formar parte del análisis: la preocupación desde el ámbito sindical respecto de las condiciones operativas de las empresas distribuidoras.

La prestación de un servicio esencial como el gas requiere no solamente infraestructura, sino también trabajadores capacitados, dotaciones suficientes y una estructura operativa preparada para responder ante emergencias, mantenimiento y crecimiento de la demanda.

Desde la representación de los trabajadores se viene señalando la preocupación por la reducción de dotaciones y por procesos de tercerización de tareas que históricamente fueron realizadas por personal propio de las distribuidoras.

La discusión no debe plantearse únicamente en términos laborales. En un servicio donde la seguridad y la continuidad son centrales, la cantidad de trabajadores, la capacitación y la experiencia acumulada forman parte de la calidad del servicio que recibe la sociedad.

Asimismo, el nuevo escenario económico del sector abre una oportunidad para abordar reclamos históricos vinculados a las condiciones convencionales y a la jerarquización de los trabajadores de la industria del gas.

Durante años, las empresas distribuidoras atravesaron esquemas tarifarios que limitaron su capacidad de respuesta y postergaron discusiones vinculadas al reconocimiento del trabajo, la capacitación, las condiciones laborales y la actualización de aspectos convencionales.

Hoy, con un escenario diferente para la actividad, también debe existir una mirada sobre quienes diariamente sostienen la prestación del servicio. La inversión en infraestructura debe ir acompañada de inversión en los trabajadores que hacen posible que esa infraestructura funcione.

Porque la calidad del servicio no depende solamente de los caños y las instalaciones: también depende de las personas que los operan, mantienen y garantizan la seguridad del sistema.

A esto se suma un factor central: la incertidumbre regulatoria.

Las concesiones de las distribuidoras, entre ellas Camuzzi Gas Pampeana y Metrogas, tienen vencimientos en 2027. La falta de una definición clara sobre el futuro de esas licencias genera incertidumbre en empresas que deben planificar inversiones de largo plazo.

Las redes de distribución requieren inversiones permanentes. Para comprometer capital durante años se necesita previsibilidad sobre las reglas de juego y sobre el horizonte de la concesión.

En este contexto también surge un interrogante: ¿a quién beneficia una demora en la definición de esas concesiones?

En el caso de empresas reguladas como Metrogas, cuyo valor está directamente relacionado con la continuidad y condiciones de su licencia, puede plantearse que la falta de certezas genera un escenario donde un eventual comprador podría negociar en mejores condiciones frente a un activo cuyo futuro regulatorio aún no está totalmente definido.

Por eso resulta fundamental que el regulador establezca reglas claras y tiempos concretos. La demora en decisiones estratégicas no solamente afecta la planificación energética del país, sino que también puede influir sobre el valor de empresas esenciales para el funcionamiento del sistema.

Argentina tiene una oportunidad histórica. Vaca Muerta demuestra que el país tiene los recursos para crecer y desarrollarse energéticamente.

Pero una industria fuerte necesita mucho más que producción: necesita infraestructura, trabajadores jerarquizados, empresas comprometidas y un Estado con capacidad de planificación.

La energía no es solamente un recurso; es una cadena donde cada decisión impacta en la sociedad, en la industria y en quienes todos los días hacen posible que el servicio funcione.

El desafío es que esta oportunidad no vuelva a quedar limitada por decisiones tardías. Que el gas argentino sea sinónimo de desarrollo para todos los argentinos.

*Secretario general STIGAS Bahia Blanca

*Secretario Adjunto FETIGNRA