Necrológicas de hoy, viernes 20 de febrero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, viernes 20 de febrero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Barsottelli, Daniel Osvaldo
Daniel querido, que pena tan grande, te damos un fuerte abrazo donde quiera que estés. Tus amigos de Tio Paco
Quesada, Abel
Despedimos a Abel y acompañamos a Graciana, Anita, María Jesús y flia en tan doloroso momento. Vecinos Tello, Pedrosa, Alvarez, Centani.
YAÑEZ DE CERDA, MONICA LILIANA
Falleció en General Roca a los 60 años. Su esposo Daniel Cerda. Sus hijos, hijos políticos y nietos. Su madre Sara Yañez y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «B» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 17 en el Cementerio Parque Las Fuentes.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Álvarez, Ángel Julian
La Comisión de Asociados de la Filial Centenario del Banco Credicoop lamenta comunicar el fallecimiento de su integrante, Ingeniero Agrónomo Julián Álvarez, destacando su compromiso con el cooperativismo transformador y su protagonismo en la defensa de la fruticultura regional. Hacemos llegar un fraternal saludo a sus familiares y amigos.
Vaccari, Oscar «Cacho»
Cachito te vamos a extrañar! Teté, Lupe y Charín Galván
PALEO, ELISA
Te recordamos todos los días con el amor y cariño que nos enseñaste y nos brindaste. ¡Te amaremos siempre! Tus nietos, hijas y esposo.
RIGHETTI, HUGO ALBERTO
Con profundo pesar, el Directorio y el equipo de trabajo de Hidrocarburos del Neuquén S.A. participan el fallecimiento del Sr. Hugo Alberto Righetti, quien se desempeñara como Director de esta sociedad, ejerciendo su función con compromiso institucional, responsabilidad profesional y vocación de servicio. Quienes compartimos espacio de trabajo con él destacamos su calidad humana. En este momento de profundo dolor, acompañamos a su familia, seres queridos y allegados, elevando una oración por su eterno descanso. Directorio y Personal deHidrocarburos del Neuquén S.A.
Righetti, Hugo
Claudio Andreani y familia participan el fallecimiento de su amigo Hugo Righetti acompañando a su esposa y familiares en estos momentos de profundo dolor .
VACCARI, DR. OSCAR EDUARDO
Falleció en General Roca a los 66 años. Sus hijos: María Elena y Salvador. Sus hijos políticos: Maximiliano y Cecilia. Sus nietos. Sus hermanos : Gustavo Luis y Jorge Pablo. Hermanas políticas y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 16 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
GARCIA DE MAIN, VANESA VALERIA
Grupos de madres, voluntarias y de oración de la Capilla del Hospital, ruegan por su eterno descanso y acompañan a las familias García- Main y demás familiares en estos dolorosos momentos.EMPRESA DINIELLO
vaccari, oscar eduardo
Los miembros de la Comisión Directiva y Personal del Colegio Médico de General Roca participan con profundo pesar el fallecimiento de su asociado Dr. Oscar Eduardo Vaccari y acompañan a él y a su familia en este doloroso momento.
