Entre el ahorro fiscal y la disputa política: la eliminación de las PASO reconfigura alianzas y complica al Gobierno de Javier Milei

Con la propuesta de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Gobierno tensa el vínculo con sus aliados parlamentarios y enfrenta resistencia en el Congreso.

La eliminación de las PASO tensa la relación del oficialismo con aliados

Tanto el PRO como la UCR debatirán el tema puertas adentro, aunque ya aparecen los primeros reparos. La Coalición Cívica denunció que la Ficha Limpia “no puede ser una moneda de cambio” y el diputado Nicolás Massot habló de “oportunismo” del Gobierno.

La derogación de las PASO será el eje central de la reforma electoral que el presidente Javier Milei enviará, según anunció, este miércoles al Congreso. Al igual que los proyectos de salud mental y discapacidad, la iniciativa ingresaría por el Senado, donde la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, encuentra más facilidad para tejer acuerdos y conseguir los votos.

Aunque el Gobierno decidió incluir la Ficha Limpia a cambio de que los bloques dialoguistas acompañen la supresión de las primarias, el objetivo no está asegurado. Que no haya PASO podría beneficiar a La Libertad Avanza, que tiene un sello único, pero dejaría a otros partidos sin una herramienta para dirimir sus internas dentro de frentes opositores o, incluso, sin la posibilidad de medir fuerzas con los propios libertarios.

El ministro del Interior, Diego Santilli, defendió la medida. “Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares para los argentinos”, posteó en la red social X. Sin embargo, no todos dentro del PRO piensan lo mismo. “Lo vamos a estudiar bien. Las PASO son un mecanismo de participación ciudadana, no son un gasto”, retrucó a RÍO NEGRO un macrista desde el Congreso.

El argumento del costo fiscal puede llegar a ser relativizado por la oposición, si se tiene en cuenta que cuando José Luis Espert bajó su candidatura a pocos días de la elección en provincia de Buenos Aires en medio del escándalo narco, el Gobierno estaba dispuesto a pagar más de $12.000 millones para reimprimir las boletas.

Como fuere, la última vez que el Gobierno intentó eliminar las PASO no consiguió los votos y terminó accediendo a suspenderlas solo por el año 2025. En aquel momento, el PRO se había encolumnado detrás de un proyecto de la entonces diputada María Eugenia Vidal para transformar las PASO en PAS, es decir, quitarles el componente obligatorio.

Aunque esa idea sigue presente en el bloque dirigido por Cristian Ritondo, últimamente también surgió otra para que las primarias se mantengan para las elecciones ejecutivas, pero que se eliminen en las legislativas. Las opciones están sobre la mesa y el PRO lo discutirá puertas adentro, en un debate que mete una cuña en su relación con los libertarios.

También en la UCR debatirán internamente una postura, aunque ya surgen las primeras voces de rechazo. Una de ellas es la de Carolina Losada, senadora radical de las más alineadas a Milei. La santafesina confirmó que mantiene su defensa histórica de las PASO: gracias a ellas pudo asumir como senadora en 2021, al ganarle la interna de Juntos por el Cambio al mismísimo Maximiliano Pullaro.

Otro “hijo de las PASO” que también salió a pronunciarse en contra de su eliminación fue Nicolás Massot, uno de los diputados que obtuvieron una banca tras haber integrado la lista de Patricia Bullrich que le ganó la interna a la de Horacio Rodríguez Larreta dentro del frente Juntos por el Cambio.

En una extensa publicación en X, Massot (quien comparte con el peronista Miguel Pichetto el bloque Encuentro Federal y trabaja con él en un frente opositor “anti Milei”) advirtió que no se trata de “una reforma profunda” sino de “una decisión política y oportunista” que busca correr el eje de la situación económica.

Según señaló, “las PASO pueden ser discutibles. Incluso pueden eliminarse. Pero hacerlo así, aislado, sin una reforma integral del sistema político, dice más de la intención que del objetivo. Porque si el problema fuera realmente el costo o la eficiencia, la discusión debería ser más profunda”.

“Eliminar las PASO no mejora la calidad democrática por sí sola. Cambia las reglas del juego en favor del que ya está en el poder. Reduce la competencia visible, ordena al oficialismo sin exposición interna y le quita a la oposición una herramienta clave para dirimir liderazgos. Es, en términos simples, una ventaja”, sintetizó Massot.

A última hora del martes, el bloque de diputados radicales, al mando de la cornejista Pamela Verasay, impulsó un nuevo proyecto de Ficha Limpia, que se suma a otros cuatro impulsados por el PRO en el Senado; y Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la radical monobloquista Karina Banfi en Diputados.

Lo cierto es que en la oposición no fue bien recibido que el Gobierno incluya la Ficha Limpia dentro de la reforma electoral. “La Ficha Limpia no puede ser una moneda de cambio para darle más poder a Milei y La Libertad Avanza”, denunció Ferraro. El “lilito” consideró que es “una reforma extorsiva y tramposa. Maquillada con Ficha Limpia, pero hecha a medida de las necesidades electorales del gobierno y de La Libertad Avanza”.

“Como hacen siempre, mezclan todo y embarran la cancha. Incluyeron Ficha Limpia en esta ley ómnibus para forzar apoyos y aprobar las leyes que necesitan con el objetivo de allanar el camino a la reelección de Milei, concentrar poder y debilitar cualquier alternativa política, en un contexto de creciente debilidad para el gobierno”, analizó.

Y agregó: “En lugar de respetarla y tratarla por separado, la meten en el mismo combo que la eliminación de las PASO; la ampliación del financiamiento privado, que puede abrir la puerta al lavado de dinero de la corrupción, el narcotráfico y el lobby; y la imposición de mayores exigencias para los partidos políticos que no se sometan al presidente y a La Libertad Avanza”.

Corresponsalía Buenos Aires