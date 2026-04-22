Más de la mitad de los niños en la Argentina vive en la pobreza: el dato que revela la UCA

Más de la mitad de los niños y adolescentes en Argentina vive en situación de pobreza, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. El índice alcanzó el 53,6% en diciembre de 2025 y refleja condiciones insuficientes de alimentación y entorno social.

El relevamiento, procesado por Agencia Noticias Argentinas, indica que el 53,6% de los chicos de entre cero y 17 años no cubre sus necesidades básicas. El estudio forma parte del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia.

Pobreza infantil en Argentina: qué muestra el informe de la UCA sobre 2025

El informe marca una baja en los niveles de pobreza infantil en los últimos dos años. Al inicio del gobierno de Javier Milei, el indicador era de 62,9%, luego descendió a 59,7% en 2024 y finalmente a 53,6% en 2025.

La serie histórica señala que el nivel más bajo se registró en 2011, cuando la pobreza en este grupo alcanzó el 35,7%. Desde 2018, cuando llegó al 51,7%, los valores se mantuvieron elevados y superaron el 60% desde 2020.

El índice bajó desde el inicio del gobierno de Javier Milei, según la UCA. Foto: Agencia NA.

El estudio advierte que el 42% de los chicos pobres vive en viviendas con condiciones insuficientes de saneamiento. También señala que el 61,2% no cuenta con cobertura médica a través de obra social, mutual o prepaga.

Otros indicadores muestran limitaciones en el acceso a actividades y educación. El 82% no realiza actividades culturales extraescolares, mientras que solo el 16% tiene acceso a internet en el hogar y apenas la mitad dispone de una computadora.

El informe también incluye datos sobre salud emocional. El 18% de los chicos presentó síntomas de tristeza o ansiedad, con mayor incidencia en adolescentes y especialmente en mujeres. Además, el estudio vincula este malestar con menores niveles de aprendizaje escolar.