Necrológicas de hoy, viernes 20 de marzo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, viernes 20 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Coronel, Enrique
Con profundo pesar despedimos al Dr Enrique Coronel, creador del Servicio de Rehabilitación del Hospital Bouquet Roldán. Acompañamos a su flia y en especial a su hijo el Dr Pablo Coronel, quien continúa con orgullo su legado.Tus compañeros del Servicio.
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