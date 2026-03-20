ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Necrológicas de hoy, viernes 20 de marzo de 2026

Las necrológicas del día de hoy, viernes 20 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

Coronel, Enrique

Con profundo pesar despedimos al Dr Enrique Coronel, creador del Servicio de Rehabilitación del Hospital Bouquet Roldán. Acompañamos a su flia y en especial a su hijo el Dr Pablo Coronel, quien continúa con orgullo su legado.Tus compañeros del Servicio.

Ver obituarios de hoy o días anteriores

Temas

Necrológicas

Neuquén

Río Negro

Últimas noticias

Comentarios

Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.


Gracias y disculpas por las molestias.



Comentar