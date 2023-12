Necrológicas de hoy, viernes 29 de diciembre de 2023

ROBERTO ROSAUER

Nos quedó pendiente ir a ver como florecieron los últimos rosales que me regalaste. Voy a extrañar nuestras charlas en las tardes del lago, que no va ser lo mismo sin tu presencia. Gracias por tu amistad y por tu ejemplo. Me duele mucho tu partida y acompaño desde el corazón a toda tu familia. Quico Méndez