Colombia derrotó con lo justo a Congo, se clasificó y define el 1 del grupo con Portugal

Muñoz fue clave con sus subidas y anotó el único gol. Juanfer, que participó de la jugada, se suma al festejo. (AP)

Colombia logró su segunda victoria en el Mundial 2026 y se aseguró un lugar en los 16avos de final de la competencia. Fue 1-0 sobre Congo y con un perfecto 6-6 tendrá la gran chance de quedarse con el primer puesto en el grupo K, cuando se mida con la Portugal de Cristiano Ronaldo, que llega a la definición con 4 unidades.

El equipo de Néstor Lorenzo había debutado con un triunfazo sobre Uzbekistán en Ciudad de México y se dispuso a completar el calendario con un segundo duelo ante Congo, el equipo sensación que sorprendió a Portugal en el debut. Se vieron las caras en Guadalajara, donde Colombia fue claramente local. Le costó, pero ganó 1-0 con gol de Daniel Muñoz a 14 minutos del cierre.

Primer tiempo parejo

Los africanos fueron levemente superiores en el arranque, aunque no lograron llegar hasta los metros finales del campo y dependieron de los remates de media distancia. Más tarde, los sudamericanos se apoderaron de la pelota, emparejaron y se apoyaron en la categoría de James Rodríguez y Luis Díaz.

Las subidas de Muñoz, una vez más fueron determinantes y el buen toque del medio no pudo tener continuidad con la aparición de los delanteros, Arias y Suárez, que por momentos estuvieron muy aislados. Del otro lado, Congo se apoyó en su plan defensivo (5-4-1) y busco una contra que nunca llegó de manera clara.

Luis Díaz y Wan-Bissaka, los estelares de la noche en Guadalajara. (AP)

Se rompió el cero y fue para siempre

Para el complemento, las cosas no cambiaron demasiado. Colombia fue el dueño de la pelota y Congo intentó pero no pudo llegar hasta Juan Camilo Vargas. Aaron Wan-Bissaka, el ex United que hace un par de temporadas juega para West Ham, fue su mejor valor, pero la peleó en soledad.

Enfrente hubo varios puntos altos y además entró bien Juan Fernando Quinteros, quien, de hecho, participó en el gol de Daniel Muñoz, justo antes de encarar la recta final del partido. El lateral derecho pisó el área por sorpresa y definió con su pierna izquierda. Ayudado por un rebote, descolocó a Mpasi y logró vencerlo por primera vez en toda la noche. Locura colombiana.

Luego del 1-0, los de Lorenzo tuvieron oportunidades para amplair la ventaja y no lo consiguieron. Terminaron un poco apretado por las necesidades de Congo, con un Vargas que apareció con una mano salvadora sobre la hora.

Con esta victoria, Colombia se clasificó a los 16avos y ya espera rival a falta de una fecha. Definirá el K ante Portugal, con quien disputará el mano a mano por el primer puesto. El empate le dará el lugar de privilegio.