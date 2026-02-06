Necrológicas de hoy, viernes 6 de febrero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, viernes 6 de febrero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
ROSLER, GABRIELA SUSANA
Ante la partida de Gabriela Susana Rosler, compañera de vida de nuestro tío Italo, toda la familia Zinelli eleva una oración por su descanso, deseando reencuentro en la paz eterna. Sus restos fueron velados e inhumados en el Cementerio Parque Las Fuentes.EMPRESA DINIELLO
LIPTAK, JORGE JULIO
Falleció en Chos Malal a los 89 años. Con profundo dolor sus hijos Karina, Jorge Luis y Patricia informan que sus restos fueron trasladados a Zapala e inhumados el 1/2/2026.
