Necrológicas de hoy, viernes 6 de febrero de 2026

Las necrológicas del día de hoy, viernes 6 de febrero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

ROSLER, GABRIELA SUSANA

Ante la partida de Gabriela Susana Rosler, compañera de vida de nuestro tío Italo, toda la familia Zinelli eleva una oración por su descanso, deseando reencuentro en la paz eterna. Sus restos fueron velados e inhumados en el Cementerio Parque Las Fuentes.EMPRESA DINIELLO

LIPTAK, JORGE JULIO

Falleció en Chos Malal a los 89 años. Con profundo dolor sus hijos Karina, Jorge Luis y Patricia informan que sus restos fueron trasladados a Zapala e inhumados el 1/2/2026.

