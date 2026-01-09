Necrológicas de hoy, viernes 9 de enero de 2026

Respetamos tu vida vivida. Respetamos tu destino y la forma que elegiste de irte de este mundo. Te amamos. Que descanses en paz. Tu familia: padres, hermanos y sobrinos. 28/11/1973 – 02/01/2026

Salí, Mirtha Diana

Con profundo afecto y tristeza despedimos a Mirtha, nacida el 4 de enero de 1959. Su recuerdo vivirá para siempre en quienes compartieron su vida, su cariño y su presencia. Sus amigos acompañamos con el corazón a Mario, Pablo, a su familia y seres queridos en este momento de dolor.