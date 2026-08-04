Apareció otro ballenato muerto en Puerto Madryn: es el segundo en menos de 24 horas

Un ejemplar de ballenato de la especie de Ballena Franca Austral fue encontrado muerto durante las primeras horas de este lunes 3 de agosto frente a las costas de Puerto Madryn, Chubut. El cuerpo se situó cerca de la rotonda ubicada en la intersección del boulevard Brown y la calle Jenkins.

La cría de ballena es el segundo registro en las últimas 24 horas. El primer caso se registró el domingo en la segunda bajada de Playa Las Canteras, en el Área Natural Protegida El Doradillo, donde otro cuerpo de animal fue detectado varado sobre la costa.

Tras el hallazgo, personal de Ambiente y Fauna intervino en el lugar para preservar el área y facilitar el trabajo de los equipos, que realizarán los estudios correspondientes sobre el ejemplar para buscar alguna posible relación con su similar encontrado el fin de semana.

Se realizarán pericias para establecer si la muerte del ejemplar respondió a causas naturales o si existieron otros factores que puedan haber influido en el desenlace, entre ellos una posible intervención humana o algún escenario natural en el ecosistema marino.

Para la comunidad de la ciudad costera, las autoridades solicitaron respetar el perímetro de seguridad establecido y evitar acercarse al animal hasta que concluyan las tareas de los especialistas.

Foto: gentileza

Con información de Jornada