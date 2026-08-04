Una ex Paquita de Xuxa reveló los duros maltratos que sufrían: “Nos suspendían por exceso de peso»

Durante los años 90, ser una Paquita de Xuxa era el sueño de miles de chicas en América Latina. Sin embargo, detrás del éxito del fenómeno televisivo existía una realidad mucho más dura. Así lo reveló Karina Rivero, una de las dos argentinas que integró el grupo entre 1992 y 1993, al recordar las fuertes exigencias estéticas y el control permanente sobre el cuerpo de las jóvenes.

En una entrevista con La Nación, Rivero contó que muchas situaciones que en ese momento parecían normales hoy las identifica como formas de hostigamiento y presión psicológica.

«Nos suspendían por exceso de peso»

La ex Paquita recordó uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar cuando apenas era una adolescente.

«Un día, después de grabar, nos reunió y me nombró a mí y a una compañera brasileña. Nos dijo que estábamos suspendidas por exceso de peso«, recordó.

La noticia la dejó devastada.

«Me puse a llorar y le conté a mis papás. Tenía quince días para bajar de peso«, relató.

Según explicó, el temor a quedar afuera del programa era tan grande que aceptaban esas exigencias como parte del trabajo.

La presión por tener un «cuerpo perfecto»

Rivero explicó que la responsable de imponer esas reglas era Marlene Mattos, histórica representante y directora artística de Xuxa, quien controlaba minuciosamente la imagen de las integrantes del grupo.

«Nos hostigaba por los cuerpos. Si no estabas flaca, te suspendía«, aseguró.

La ex Paquita recordó que en los camarines prácticamente solo había frutas para comer y que vivían pendientes de no subir de peso.

«Nos bancábamos todo. En ese momento mi cabeza decía: ‘Comé fruta’, porque si se nos hinchaba la panza nos suspendían«, contó.

«En esa época estaba naturalizado»

Con el paso del tiempo, Rivero asegura que pudo comprender la gravedad de aquellas situaciones.

«Hoy entiendo que eso no estaba bien. En esa época se usaba, estaba naturalizado y ni Xuxa podía ayudarnos porque también era víctima de ese sistema«, reflexionó.

La ex integrante del grupo explicó que el reciente documental brasileño «Pra Sempre Paquitas», estrenado en 2024, permitió que muchas de las mujeres que formaron parte del fenómeno pudieran contar públicamente lo que habían vivido detrás de escena.

Cómo era trabajar con Xuxa

Más allá de las presiones relacionadas con la imagen, Rivero destacó que siempre tuvo una buena relación con Xuxa Meneghel y diferenció a la conductora de quienes manejaban el programa.

Según contó, las jornadas laborales eran muy extensas. Comenzaban cerca del mediodía y muchas veces terminaban de madrugada porque grababan varios programas en una misma jornada, además de realizar viajes constantes entre Argentina y Brasil, lo que hacía muy difícil compatibilizar el trabajo con la escuela.

El documental que sacó a la luz los secretos de las Paquitas

Las declaraciones de Rivero coinciden con otros testimonios de ex Paquitas que participaron del documental «Pra Sempre Paquitas», donde varias integrantes relataron episodios de presión estética, humillaciones y controles permanentes sobre su apariencia física durante los años de mayor éxito del programa.

Pese a esas experiencias, la argentina asegura que no se arrepiente de haber formado parte del fenómeno que marcó a toda una generación.

«No me arrepiento de haber sido elegida. Estaba el lado feo, pero también vivimos experiencias únicas que jamás voy a olvidar«, concluyó