Nueva fecha para el Día del Empleado de Comercio en Neuquén: se trasladará al último lunes de septiembre

Desde el Centro de Empleados de Comercio de Neuquén (CEC) confirmaron la fecha para el Día del Empleado de Comercio 2025. Según detallaron el día elegido fue el lunes 29 de septiembre. Acá los detalles.

Este martes, el Centro de Empleados de Comercio y la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas firmaron un acta acuerdo, avalada por el Ministerio de trabajo y desarrollo laboral, a través de la cual se definió que el feriado por el Día del Empleado de Comercio en 2025 se trasladará al lunes 29 de septiembre.

Originalmente, Ley Nacional 26.541 instituye el 26 de septiembre como feriado nacional no laborable, pero se traslada al último lunes del mes para que los trabajadores puedan celebrar su día.

Neuquén, epicentro de la integración laboral con Chile

El Centro de Empleados de Comercio de Neuquén (CEC) fue sede del lanzamiento del Foro Binacional Tripartito para la Promoción del Trabajo Decente, que se realizará el próximo 11 de septiembre en el Predio Recreativo del CEC en Plottier.

En este sentido, Ramón Fernández, secretario general del CEC y diputado provincial, destacó la importancia de «fomentar la integración argentino-chilena desde el punto de vista sociolaboral», con el fin de mejorar la calidad del empleo.

Por su parte, el ministro Lucas Castelli, resaltó que el sector del comercio y servicios representa el 29% del empleo registrado en la provincia, lo que lo convierte en un «gran socio estratégico».

El foro, que cuenta con el aval de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es impulsado por la Confederación de Sindicatos de Comercio del Mercosur más Chile (UNICOM), el CEC y la Confederación de Trabajadores del Comercio, la Producción y los Servicios de Chile (CONATRACOPS).

Este encuentro tiene el objetivo de establecer un «Consejo gestor binacional y tripartito» que articulará y planificará la agenda de temas a tratar. La jornada estará dividida en paneles con profesionales de las distintas organizaciones, que abordarán la actualidad de las relaciones laborales entre ambos países y las estrategias de integración regional.

En ese sentido, frente al individualismo que hoy predomina, resulta importante avanzar en un foro binacional con Chile, “con quienes compartimos muchas actividades económicas” el ministro Castelli resaltó.